В России арестовали 20 генералов, у Шойгу инфаркт, — экс-руководитель "ЮКОСа"

Неудача полномасштабного вторжения войск РФ в Украину привела к репрессиям в России, заявляет бизнесмен Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС".

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По его данным, арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ за "тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России".

Под репрессии попал и бывший советник президента РФ, глава набсовета "Россельхозбанка" Аркадий Дворкович. От него силовики хотят получить показания на коллег и друзей.

А у министра обороны Сергея Шойгу произошел обширный инфаркт, он находится в реанимации и станет инвалидом, если выживет.

"Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", — сообщил Невзлин.

Ранее бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев со ссылкой на свои российские источники заявил, что в РФ арестовали Владислава Суркова, который ранее был советником президента России Владимира Путина.

А в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. За сутки 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.