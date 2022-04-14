У Росії заарештували 20 генералів, у Шойгу інфаркт, — екскерівник "ЮКОСу"

Невдача повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну призвела до репресій у Росії, заявляє бізнесмен Леонід Невзлін, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС".

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За його даними, заарештовано 20 штабних генералів Міністерства оборони РФ за "тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії".

Під репресії потрапив і колишній радник президента РФ, голова наглядової ради "Россільгоспбанку" Аркадій Дворкович. Від нього силовики хочуть отримати свідчення на колег та друзів.

А у міністра оборони Сергія Шойгу стався інфаркт, він перебуває у реанімації та стане інвалідом, якщо виживе.

"Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", — повідомив Невзлін.

Раніше колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов із посиланням на свої російські джерела заявив, що в РФ заарештували Владислава Суркова, який раніше був радником президента Росії Володимира Путіна.

А у Федеральній службі безпеки РФ почалися масові зачистки. За добу 150 співробітників ФСБ звинуватили у "зливах" інформації та заарештували.