Путин ищет "предателей" в ФСБ: больше 100 сотрудников уже "убрали"

В Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. За сутки 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали. Об этом сообщает Daily Mail.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным издания, российский президент Владимир Путин решил избавиться от "предателей" после того, как агенты западной разведки получили боевые планы РФ перед вторжением в Украину.

Путин рассчитывал на быструю победу в войне против Украины, но ВСУ сломали его планы, и теперь он ищет виновных среди силовиков, считают в издании.

Российский лидер хочет очистить силовые структуры от вероятных агентов перед началом большой битвы за Донбасс.

Уже стало известно, что генерал-полковника Сергея Беседу, начальника отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста перевели в московский СИЗО.

Ранее бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев со ссылкой на свои российские источники заявил, что в РФ арестовали Владислава Суркова, который ранее был советником президента России Владимира Путина. По мнению Пономарева, он хорошо осведомлен и понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР".