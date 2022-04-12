- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Путин ищет "предателей" в ФСБ: больше 100 сотрудников уже "убрали"
В Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. За сутки 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, российский президент Владимир Путин решил избавиться от "предателей" после того, как агенты западной разведки получили боевые планы РФ перед вторжением в Украину.
Путин рассчитывал на быструю победу в войне против Украины, но ВСУ сломали его планы, и теперь он ищет виновных среди силовиков, считают в издании.
Российский лидер хочет очистить силовые структуры от вероятных агентов перед началом большой битвы за Донбасс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уже стало известно, что генерал-полковника Сергея Беседу, начальника отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста перевели в московский СИЗО.
Ранее бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев со ссылкой на свои российские источники заявил, что в РФ арестовали Владислава Суркова, который ранее был советником президента России Владимира Путина. По мнению Пономарева, он хорошо осведомлен и понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР".