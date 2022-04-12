Путін шукає "зрадників" у ФСБ: понад 100 співробітників вже "прибрали"

У Федеральній службі безпеки РФ розпочалися масові зачистки. За добу 150 співробітників ФСБ звинуватили у "зливах" інформації та заарештували. Про це повідомляє Daily Mail.

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За даними видання, російський президент Володимир Путін вирішив позбутися "зрадників" після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани РФ перед вторгненням в Україну.

Путін розраховував на швидку перемогу у війні проти України, але ЗСУ зламали його плани, і тепер він шукає винних серед силовиків, вважають у виданні.

Російський лідер хоче очистити силові структури від ймовірних агентів перед початком великої битви за Донбас.

Вже стало відомо, що генерал-полковника Сергія Бесіду, начальника відділу зовнішньої розвідки ФСБ, після домашнього арешту перевели до московського СІЗО.

Раніше колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов із посиланням на свої російські джерела заявив, що в РФ заарештували Владислава Суркова, який раніше був радником президента Росії Володимира Путіна. На думку Пономарьова, він добре обізнаний та розуміє реальну ситуацію у так званих "Л/ДНР".