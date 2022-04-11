У РФ затримали колишнього радника Путіна Суркова - екс-депутат Держдуми

Колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов із посиланням на свої російські джерела заявив, що в РФ заарештували Владислава Суркова, який раніше був радником президента Росії Володимира Путіна.

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Про це Пономарьов повідомив у своєму Facebook.

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - процитував екс-депутат повідомлення, отримане від джерел.

Путін звільнив Суркова у лютому 2020 року. Водночас, на думку Пономарьова, він добре обізнаний та розуміє реальну ситуацію у так званих "Л/ДНР". Він також має добрі зв'язки у тих колах і тісні стосунки з російськими "ветеранам Донбасу".

"З третього боку, Сурков завжди був досить близький з Кадировим і очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам Владислава Юрича," - додав Пономарьов, зазначивши, що в будь-якому випадку потрібно дочекатися офіційного підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова.

Російського "експерта" з бойовиків псевдореспублік заарештували напередодні великого бою за Донецьку та Луганську області. Головний розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Росія та Україна направляють на Донбас досвідчених військових, тому новий бій буде активнішим, професійнішим з обох боків.

Нагадаємо, невдовзі після звільнення Суркова з'ясувалося, що колишній народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у 2014 році доповідав екс-раднику Путіна про роботу Контактної групи з Донбасу.