В РФ задержали бывшего советника Путина Суркова — экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев со ссылкой на свои российские источники заявил, что в РФ арестовали Владислава Суркова, который ранее был советником президента России Владимира Путина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Пономарев сообщил в своем Facebook.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - процитировал экс-депутат сообщение, полученное от источников.

Путин уволил Суркова в феврале 2020 года. В то же время, по мнению Пономарева, он хорошо осведомлен и понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР". Он также имеет хорошие связи в тех кругах и тесные отношения с российскими "ветеранам Донбасса".

"С третьей стороны, Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым, и очевидно, что много чего академик не сам придумывает, а следует заветам Владислава Юрича," - добавил Пономарев, отметив, что в любом случаи нужно дождаться официального подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова.

Российского "эксперта" по боевикам псевдореспублик арестовали накануне большого боя за Донецкую и Луганскую области. Главный расследователь издания Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия и Украина направляют на Донбасс опытных военных, поэтому новый бой будет более активным, более профессиональным с обеих сторон.

Напомним, вскоре после увольнения Суркова выяснилось, что бывший народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в 2014 году докладывал экс-советнику Путина о работе Контактной группы по Донбассу.