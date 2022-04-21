Кадиров отримав план по ліквідації Зеленського 3 лютого, — Данилов

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данилова, лідер Чечні Рамзан Кадиров під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним отримав план ліквідації президента України Володимира Зеленського. Про це Данилов заявив у ефірі радіо НВ.

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Українська розвідка відслідковувала всі доручення Путіна та дії Кадирова.

"Було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Не 24 лютого, бо вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці. Ми відслідковували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни", — розповів Данилов.

Відомо, що зараз одна із груп знаходиться на території Донецької області, інша – у Маріуполі. При цьому бойовики так званого загону Кадирова йдуть не в перших рядах, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно.

Раніше Данилова повідомляв, що одну групу, яка приїхала ліквідувати президента України, "накрили" у Гостомелі, інша "знаходиться під прицілами".

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що після "провалу кадировців" Путін відправив в Україну терористичні групи з метою ліквідації керівництва держави, зокрема президента.