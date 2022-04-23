Я не боюсь покушений, их боится моя охрана и семья – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не боится покушений. Об этом глава государства заявил во время общения с прессой в Киевском метрополитене.

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По его словам, покушений больше всего остерегаются члены его семьи, а также сотрудники президентской охраны.

Напомним, секретарь главы Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным получил план по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, для убийства Зеленского на территорию Украины были заброшены три боевые группы.

Перед этим Данилов сообщал, что одну группу, которая приехала ликвидировать президента Украины, "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".

Ранее сообщалось, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Перед этим советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.