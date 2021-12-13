Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Сегодня, 13 декабря, Европейский Союз ввел санкции против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и нескольких связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и Украине.

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции, кроме самой компании, распространяются на восемь человек.

По информации Евросоюза, среди них "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность ЧВК "Вагнер", которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии".

В санкционном списке также фигурирует Дмитрий Уткин, которого в Евросоюзе называют основателем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как полагают в ЕС, осуществлялись действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в санкционный список попал названный в нем одним из основателей "Вагнера" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии.

Санкции еще вели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер", а также Дениса Харитонова и Сергея Щербакова, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.

Ранее сообщалось, что послы Европейского Союза планируют уже в ближайшее время утвердить санкции против российских наемников "Вагнера".

Напомним, СМИ опубликовали материалы расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. В них подробно описаны действия украинских спецслужб, начиная с 2014 года.

В Офисе президента Украины отреагировали на расследование Bellingcat. Там считают, что информация в материале расследователей основана на интервью конкретных людей. Журналисты только изредка сообщают о данных, полученных от разведки и спецслужб.

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