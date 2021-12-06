Евросоюз применит санкции к "вагнеровцам", - СМИ

Послы Европейского Союза планируют уже в ближайшее время утвердить санкции против российских наемников Вагнера.

"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против «группы Вагнера» и трех россиян, связанных с этой группировкой, в ​​рамках глобального режима санкций в области прав человека", — написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, ЕС планирует также отдельное наложение санкций на двух россиян и три российские организации, которые подпадают под сирийский «пакет» ограничительных мер. Речь идет о среде, 8 ноября 2022 года.

EU ambs are on Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for the 1st time. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2021

Эти решения о санкциях будут базироваться на резолюции Европейского парламента о нарушении прав человека российскими наемниками из «группы Вагнера», в которой признано, что именно власти России несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.

В резолюции отмечается, что «группа Вагнера» участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Акцентировано внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников «группы Вагнера».

Напомним, СМИ опубликовали материалы расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. В них подробно описаны действия украинских спецслужб, начиная с 2014 года.

В офисе президента Украины отреагировали на расследование Bellingcat. Там считают, что информация в материале расследователей основана на интервью конкретных людей. Журналисты только изредка сообщают о данных, полученных из разведки и спецслужб.

Но у многих украинцев сложилось мнение, что в срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии "Вагнера", виновато высшее руководство страны.