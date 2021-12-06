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Евросоюз применит санкции к "вагнеровцам", - СМИ
Послы Европейского Союза планируют уже в ближайшее время утвердить санкции против российских наемников Вагнера.
"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против «группы Вагнера» и трех россиян, связанных с этой группировкой, в рамках глобального режима санкций в области прав человека", — написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По его словам, ЕС планирует также отдельное наложение санкций на двух россиян и три российские организации, которые подпадают под сирийский «пакет» ограничительных мер. Речь идет о среде, 8 ноября 2022 года.
Эти решения о санкциях будут базироваться на резолюции Европейского парламента о нарушении прав человека российскими наемниками из «группы Вагнера», в которой признано, что именно власти России несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В резолюции отмечается, что «группа Вагнера» участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Акцентировано внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников «группы Вагнера».
Напомним, СМИ опубликовали материалы расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. В них подробно описаны действия украинских спецслужб, начиная с 2014 года.
В офисе президента Украины отреагировали на расследование Bellingcat. Там считают, что информация в материале расследователей основана на интервью конкретных людей. Журналисты только изредка сообщают о данных, полученных из разведки и спецслужб.
Но у многих украинцев сложилось мнение, что в срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии "Вагнера", виновато высшее руководство страны.