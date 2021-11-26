Европарламент признал ответственность России за преступления «Группы Вагнера»

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека российскими наемниками из «Группы Вагнера», признав, что именно власти России несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 585 депутатов, 40 были против, 43 воздержались.

Европейские депутаты осудили жестокие преступления, совершенные российской парамилитарной организацией «Группа Вагнера» и подобными ей воинскими образованиями в разных зонах конфликта.

Депутаты возложили ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власти России и отметили, что действия «Группы Вагнера» соответствуют распространению влияния России в зонах конфликтов, в которых участвуют наемники.

В частности, в резолюции говорится, что «Группа Вагнера» участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности, в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

"Депутаты Европарламента настаивают на том, что «Группу Вагнера» и подобные формирования, подконтрольные России, следует рассматривать как доверенные организации российского государства", — говорится в резолюции.

Учитывая последствия преступлений наемников, депутаты приветствовали заявление высокого представителя ЕС об обязательном принятии целевых санкций ЕС против лиц и учреждений, связанных с «Группой Вагнера», а также лиц и организаций, работающих с ними.

В частности, европейские политики акцентировали внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников «Группы Вагнера».

Европарламент призывает все страны, которые пользуются «услугами» «Группы Вагнера» или связанных с ней организаций, прервать любые связи с ней и её сотрудниками.

В документе также содержится призыв к Еврокомиссии гарантировать, что фонды ЕС ни при каких условиях не могут использоваться странами, для которых они предназначаются, на финансирование частных военных компаний, причастных к нарушениям прав человека.

Напомним, СМИ опубликовали расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Расследователи подробно описали, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.

Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Хотя ранее Зеленский утверждал, что ничего не знал о ходе спецоперации. А приказ о переносе операции по задержанию "вагнеровцев" отдал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее мы сообщали, что половина украинцев знает о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и винит в этом политическую верхушку страны.