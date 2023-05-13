СБУ объявила о подозрении бывшему "коменданту" Балаклеи, который пытал жителей города

Служба безопасности Украины установила, что военный комендант Калининградского гарнизона ВС РФ с позывным "Гранит" пытал местных жителей Балаклеи во время оккупации.

Об этом 13 мая сообщила пресс-служба СБУ.

В начале полномасштабного вторжения оккупант вошел в состав группировок на восточном фронте. СБУ подтвердила, что он причастен к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины.

Следствие установило, что в марте прошлого года оккупант приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков "Л/ДНР".

Когда боевики назначили его "комендантом", он организовывал незаконные задержания местных жителей. Он приказывал свозить жителей в пыточную, которую обустроили в захваченном здании райотдела полиции.

"Там людей подвергали жестоким пыткам, а также долгое время держали без пищи и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести. Задокументировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, также принудительной депортацией их родственников в РФ", - говорится в сообщении.

Во время освобождения города оккупационный "комендант" бежал в Россию, где скрывается от правосудия.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ в результате следственных действий установила личности трех оккупантов, совершивших групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины. Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.