СБУ идентифицировала трех российских военных, которые в 2022 году изнасиловали женщину в Харьковской области

Служба безопасности в результате следственных действий установила личности трех оккупантов, совершивших групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины. Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, весной 2022 года оккупанты ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей.

Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее уехать вместе с ними. При этом рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность.

"Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, – все они поочередно изнасиловали ее. В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению места нахождения фигурантов и привлечению их к ответственности.

Напомним, заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова заявляла, что российские оккупанты совершают в отношении украинских детей целый ряд преступлений, являющихся нарушением международного гуманитарного права, что свидетельствует о целенаправленном физическом и моральном уничтожении детей. Среди них - убийства и увечья; изнасилования и другие формы сексуального насилия; отказ в предоставлении гуманитарной помощи; похищение детей; вербовка и использование детей; а также атаки на школы и больницы.