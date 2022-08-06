В Николаеве арестовали двух агентов ФСБ, из-за которых обстрелами повреждены несколько заводов - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о выявлении ее сотрудниками двух вражеских агентов, причастных к деятельности российской агентурной сети в Николаевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении СБУ, те по заданию российской спецслужбы осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность, а именно собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

В ведомстве говорят, что полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских военных.

По данным СБУ, в результате действий этой сети разрушено и повреждено несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры.

Фото: СБУ

"Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам. С началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый "ответственный за сбор развединформации" на территории Николаевского региона. В дальнейшем он был посредником между сотрудниками ФСБ, которые координировали его действия, и корректировщиками", - говорится в сообщении.

Указано, что фигуранты осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и присылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

Для выполнения некоторых задач, по данным следствия, они привлекали своих знакомых. Указано, что в ходе обысков, проведенных СБУ по местам жительства агентов, было обнаружено и изъято "оборудование для передачи разведданных".

В настоящее время эти лица уведомлены о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса, которая, однако, касается лишь несанкционированного распространения информации о перемещении военных (при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа), если оно повлекло тяжкие последствия.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственно-оперативные действия по установлению других причастных лиц продолжаются.

Напомним при этом, что в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий расширение статьи 114-2 УК и на распространение данных о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Однако этот документ до сих пор даже не рассматривался.