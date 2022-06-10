"Слуги народа" хотят криминализировать публикации о стратегических предприятиях и местах эвакуации населения

Шестеро депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" предлагают парламенту ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение определенной информации в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Соответствующий законопроект №7455 они внесли 10 июня. Такой информацией предложено считать данные о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также о местах сбора и путях эвакуации гражданского населения.

Такой нормой предлагается дополнить введенную недавно статью 114-2 Уголовного кодекса, которая касается запрета на публикацию информации о направлении, перемещении или размещении Вооруженных сил, других украинских военных формирований или же оказываемой Украине международной военной помощи. Соответствующий закон был принят 24 марта и вступил в силу 27 марта.

Эта статья в части запрета публикации данных именно о войсках предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Такое же наказание авторы новой инициативы хотят теперь ввести и за вышеупомянутые деяния.

При этом за такие действия, если они были совершены либо по предварительному сговору группой лиц, либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, либо незаконному вооруженному формированию, либо если они повлекли тяжкие последствия, предлагается наказывать тюрьмой на срок от 8 до 12 лет.

Такое же наказание предлагается ввести и для чиновников, причем оно будет касаться распространения информации как о госкомпаниях и эвакуации населения, так и перемещении украинских войск и иностранной военной помощи.

При этом указывается, что под объектами критической инфраструктуры в данном контексте следует понимать объекты инфраструктуры, системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам.

В свою очередь, под объектами государственной собственности, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства, следует понимать объекты, указанные в одноименном перечне, утвержденном Кабинетом министров.

Отметим, что авторами законопроекта являются Александр Федиенко, Владимир Ватрас, Игорь Васильев, Георгий Мазурашу, Юрий Кузбит и Антон Швачко.

В пояснительной записке к законопроекту они отмечают, что в ходе продолжающейся военной агрессии России против Украины имеют место нередкие факты выпуска сюжетов на телеканалах Украины, по результатам которых в последующем совершаются ракетные удары по местам сбора гражданского населения для эвакуации на железнодорожных вокзалах, по объектам критической инфраструктуры, по ряду предприятий госконцерна "Укроборонпром" и прочих объектах, которые освещались по ТВ.

"По оценке экспертной среды, не исключается возможность того, что указанные сюжеты на телевидении стали поводом для проведения их дополнительного анализа, установления места съемок с их координатами на местности и последующей корректировки нанесения ракетных ударов агрессором по этим местам", - заявили инициаторы нововведения.

Напомним при этом, что на днях разгорелся скандал из-за уничтожения российскими войсками мобильного военного госпиталя в Баштанке Николаевской области после того, как о его развертывании публично сообщил депутат Рады от соответствующего мажоритарного округа Игорь Негулевский, представляющий "Слугу народа".