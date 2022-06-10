"Слуги народу" хочуть криміналізувати публікації про стратегічні підприємства та місця евакуації населення

Шестеро депутатів Верховної Ради з фракції "Слуга народу" пропонують парламенту ввести кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження певної інформації в умовах військового чи надзвичайного стану.

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Відповідний законопроект №7455 вони зробили 10 червня. Такою інформацією запропоновано вважати дані про діяльність об'єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також про місця збору та шляхи евакуації цивільного населення.

Такою нормою пропонується доповнити введену нещодавно статтю 114-2 Кримінального кодексу, яка стосується заборони на публікацію інформації про направлення, переміщення або розміщення Збройних сил, інших українських військових формувань або міжнародної військової допомоги, що надається Україні. Відповідний закон був прийнятий 24 березня і набув чинності 27 березня.

Ця стаття в частині заборони публікації даних саме про війська передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Таке ж саме покарання автори нової ініціативи хочуть тепер запровадити і за вищезгадані діяння.

При цьому за такі дії, якщо вони були скоєні або за попередньою змовою групою осіб, або за корисливими мотивами, або з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України, чи незаконному збройному формуванню, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, пропонується карати в'язницею терміном від 8 до 12 років.

Таке ж покарання пропонується запровадити і для чиновників, причому воно стосуватиметься поширення інформації як про держкомпанії та евакуацію населення, так і про переміщення українських військ та іноземної військової допомоги.

При цьому вказується, що під об'єктами критичної інфраструктури в даному контексті слід розуміти об'єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

У свою чергу, під об'єктами державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, слід розуміти об'єкти, зазначені у однойменному переліку, затвердженому Кабінетом міністрів.

Зазначимо, що авторами законопроекту є Олександр Федієнко, Володимир Ватрас, Ігор Васильєв, Георгій Мазурашу, Юрій Кузбит та Антон Швачко.

У пояснювальній записці до законопроекту вони зазначають, що в ході військової агресії Росії проти України трапляються нерідкі факти випуску сюжетів на телеканалах України, за результатами яких в наступному були здійснені ракетні удари по місцям збору цивільного населення для евакуації на залізничних вокзалах, об’єктам критичної інфраструктури, ряду підприємств держконцерну "Укроборонпром" та інші, які висвітлювались по ТБ.

"За оцінкою експертного середовища не виключається можливість, що зазначені сюжети на телебаченні стали приводом для проведення їх додаткового аналізу, встановлення місця зйомок з їх координатами на місцевості й подальшого коректування нанесення ракетних ударів агресором по цим місцям", - заявили ініціатори нововведення.

Нагадаємо при цьому, що днями розгорівся скандал через знищення російськими військами мобільного військового госпіталю в Баштанці Миколаївської області після того, як про його розгортання публічно повідомив депутат Ради від відповідного мажоритарного округу Ігор Негулевський, який представляє саме "Слугу народу".