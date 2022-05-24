Три депутати зі "Слуги народу" запропонували дозволити офіцерам розстрілювати солдатів без суду, а потім відкликали законопроект

Депутати Верховної Ради від партії “Слуга народу” Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу, а також Олександр Федієнко внесли до парламенту законопроект №7351 від 5 травня, який пропонував дозволити розстрілювати військовослужбовців ЗСУ при вчиненні ними низки правопорушень, серед яких дезертирство та непокора командирам. Проте 24 травня законопроект відкликали.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Законопроект пропонував внести зміни до статуту Збройних сил України.

У чинній редакції командир підрозділу у бойовій обстановці з метою затримання військовослужбовця, який вчиняє кримінальне правопорушення, може застосувати фізичний вплив. До таких правопорушень відносяться дії пов'язані з непокорою, опором або загрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним відходом із бойових позицій та місць дислокацій військових підрозділів у районах бойових дій.

У бойовій обстановці, якщо таке порушення не можна припинити іншим способом, командир має право застосувати зброю особисто або віддати наказ про її застосування щодо порушника. при цьому не вбиваючи порушника.

Законопроект №7351, пропонував виключити зі статуту норму про те, що такого військовослужбовця не можна вбивати при затриманні чи припиненні правопорушення . Таким чином законопроект вводив у бойових умовах смертну кару за низку правопорушень, серед яких дезертирство і непокора командиру.

У головному науково-експертному управлінні Верховної Ради законопроект розкритикували і сказали, що дані зміни можуть призвести до негативних наслідків, оскільки норма про непричинення смерті військовослужбовцям, що порушує закон, при затриманні виключає запобіжник, який виключає вбивства таких військовослужбовців.

"На наш погляд, застосування зброї завжди має бути зумовлене певними обставинами і використовуватися тільки в тих випадках, коли іншим способом запобігти негативним наслідкам неможливо. При цьому застосування зброї, що призвело до смерті певної особи... очевидно, має відповідати небезпеці зазіхання або обстановці припинення кримінального правопорушення, скоєного військовослужбовцем", - зазначили у головному науково-експертному управлінні парламенту.

При цьому 24 травня законопроект було відкликано.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня.