Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

Три депутата из "Слуги народа" предложили разрешить офицерам расстреливать солдат без суда, а потом отозвали законопроект

Три депутата из "Слуги народа" предложили разрешить офицерам расстреливать солдат без суда, а потом отозвали законопроект

Депутаты Верховной Рады от партии “Слуга народа” Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу, а также Александр Федиенко внесли в парламент законопроект №7351 от 5 мая, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам. Однако 24 мая законопроект отозвали.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Законопроект предлагал внести изменения в устав Вооруженных сил Украины.

В действующей редакции командир подразделения в боевой обстановке с целью задержания военнослужащего, который совершает уголовное правонарушение, может применить физическое воздействие. К таким правонарушениям относятся действия связанные с неподчинением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным уходом из боевых позиций и мест дислокаций военных подразделений в районах боевых действий.

В боевой обстановке, в том случае если такое нарушение нельзя прекратить иным способом, командир имеет право применить оружие лично или отдать приказ о его применении в отношении нарушителя при этом не убивая нарушителя.

Законопроект №7351, предлагал исключить из устава норму о том, что такого военнослужащего нельзя убивать при задержании или пресечении правонарушения. Таким образом законопроект вводил в боевых условиях смертную казнь за ряд правонарушений среди который дезертирство и неподчинение командиру.

В главном научно-экспертном управлении Верховной Рады законопроект подвергли критике и сказали, что данные изменения могут привести к негативным последствиям поскольку норма о непричинении смерти военнослужащим, нарушающем закон, при задержании исключает является предохранителем исключающим убийства таких военнослужащих.

"На наш взгляд, применение оружия всегда должно быть обусловлено определенными обстоятельствами и использоваться только в тех случаях, когда другим способом предотвратить негативные последствия невозможно. При этом применение оружия, повлекшее смерть определенного лица... очевидно должно соответствовать опасности посягательства или обстановке прекращения уголовного правонарушения, совершаемого военнослужащим", — отметили в главном научно-экспертном управлении парламента.

При этом 24 мая законопроект был отозван.

Напомним,  22 мая Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.

Автор:
Степан Крьока