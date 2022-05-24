Три депутата из "Слуги народа" предложили разрешить офицерам расстреливать солдат без суда, а потом отозвали законопроект

Депутаты Верховной Рады от партии “Слуга народа” Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу, а также Александр Федиенко внесли в парламент законопроект №7351 от 5 мая, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам. Однако 24 мая законопроект отозвали.

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Законопроект предлагал внести изменения в устав Вооруженных сил Украины.

В действующей редакции командир подразделения в боевой обстановке с целью задержания военнослужащего, который совершает уголовное правонарушение, может применить физическое воздействие. К таким правонарушениям относятся действия связанные с неподчинением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным уходом из боевых позиций и мест дислокаций военных подразделений в районах боевых действий.

В боевой обстановке, в том случае если такое нарушение нельзя прекратить иным способом, командир имеет право применить оружие лично или отдать приказ о его применении в отношении нарушителя при этом не убивая нарушителя.

Законопроект №7351, предлагал исключить из устава норму о том, что такого военнослужащего нельзя убивать при задержании или пресечении правонарушения . Таким образом законопроект вводил в боевых условиях смертную казнь за ряд правонарушений среди который дезертирство и неподчинение командиру.

В главном научно-экспертном управлении Верховной Рады законопроект подвергли критике и сказали, что данные изменения могут привести к негативным последствиям поскольку норма о непричинении смерти военнослужащим, нарушающем закон, при задержании исключает является предохранителем исключающим убийства таких военнослужащих.

"На наш взгляд, применение оружия всегда должно быть обусловлено определенными обстоятельствами и использоваться только в тех случаях, когда другим способом предотвратить негативные последствия невозможно. При этом применение оружия, повлекшее смерть определенного лица... очевидно должно соответствовать опасности посягательства или обстановке прекращения уголовного правонарушения, совершаемого военнослужащим", — отметили в главном научно-экспертном управлении парламента.

При этом 24 мая законопроект был отозван.

Напомним, 22 мая Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.