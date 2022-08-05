Николаев "закрыли" на два дня, в городе ввели затяжной комендантский час

В Николаеве с 23 часов вечера 5 августа вводится затяжной комендантский час – до 5 утра понедельника, 8 августа. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - сказал Ким.

Он добавил, что если кому-нибудь, например, нужно будет выгулять собаку (недалеко от дома), то в таком случае нужно взять с собой документы.

В общем, город закроют на выходные, то есть его нужно будет объезжать. Во время комендантского часа районы города будут отрабатываться в том числе по коллаборантам.

Николаев постоянно под вражескими обстрелами. По городу фактически ежедневно ведут огонь из РСЗО, системы С-300 и т.д. Также в Николаев регулярно задерживают корректировщиков огня, которые за материальную выгоду или по собственному желанию помогают врагу.