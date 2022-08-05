Миколаїв "закрили" на два дні, у місті запровадили затяжну комендантську годину

У Миколаєві з 23 години вечора 5 серпня вводиться затяжна комендантська година – до 5 ранку понеділка 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

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"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу віднестись з розумінням, зпланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - сказав Кім.

Він додав, що якщо комусь, наприклад, потрібно буде вигуляти собаку (недалеко від дому), то в такому випадку потрібно взяти з собою документи.

Загало місто закриють на вихідні, тобто його потрібно буде об’їжджати. Під час комендантської години райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів.

Зазначимо, що Миколаїв постійно під ворожими обстрілами. По місту фактично щодня ведуть вогонь з РСЗВ, системи С-300 і т.д. Також у Миколаїв регулярно затримують коригувальників вогню, які за матеріальну вигоду чи за власним бажанням допомагають ворогові.