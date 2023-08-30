В Одессе задержали разведчика российской группировки "Призрак"

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного участника террористической организации "ЛНР", который в рядах боевиков с июня 2014 по 2016 год оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником является местный житель – идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу РФ.

"Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он сбежал в временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны -агрессора", - отметили в СБУ.

По данным следствия, с тех пор фигурант под псевдонимом "Санта" сражался против украинских войск на востоке нашего государства, в том числе в районе Бахмутской трассы.

"Однако, впоследствии боевик решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника в областном центре обнаружены фотоматериалы с поличным в составе террористической "ЛНР".

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

В настоящее время мужчина находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты бывшего боевика с действующими участниками оккупационных группировок РФ", - добавили в СБУ.

Ранее СБУ разыскала еще одного боевика террористической организации "ДНР ", скрывавшегося от правосудия за участие в войне против Украины. Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался скрыться, чтобы избежать наказания за свои преступления.