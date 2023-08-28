Агентка РФ в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" на Херсон

Служба безопасности задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Злоумышленница наладила связь с сотрудником ФСБ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что в последний месяц женщина передавала агрессору геолокации Сил обороны.

"Злоумышленница отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед"", - отметили в СБУ.

Всю собранную развединформацию злоумышленница передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов.

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии", - подчеркнули в СБУ.

В ходе обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.