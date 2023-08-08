Присягнул "на верность России": в Херсоне задержали коллаборанта, который пытал украинцев в тюрьмах

Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник - житель областного центра, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Подписав "присягу гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1". На этой "должности" он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над потерпевшими", – отметили в СБУ.

Установлено, что злоумышленник избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи и надолго оставлял без еды и воды.

"Во время физического насилия над потерпевшими коллаборант неоднократно угрожал им убийством. Таким образом, рашисты пытались запугать местных жителей и "сломить" боевой дух участников движения сопротивления", - подчеркнули в СБУ.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске в доме фигуранта обнаружено:

оккупационный "пропуск", позволявший ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;

"выписку из приказа" о назначении на "должность" в рядах захватнического органа;

"справку" о причислении в администрацию российской застенки;

подписанную коллаборантом "присягу" на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства России.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности совместно с ГБР и Госпогранслужбой разоблачили еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с русскими захватчиками и работал в русской застенке.