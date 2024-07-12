Правительство дополнительно направит 6,8 млрд грн на программу "еВідновлення"

Правительство Украины во время выездного заседания в Харьковской области приняло решение о выделении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы "еВідновлення". Это решение стало возможным благодаря финансовой поддержке международных партнеров.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Из выделенной суммы 2,4 млрд грн будут направлены на ремонт жилья украинцев, включающий мелкие, средние и капитальные ремонты. Этот компонент программы финансируется за счет гранта Всемирного банка.

Еще 4,4 млрд. грн. будут направлены на финансирование жилищных сертификатов. Этот компонент поддерживает и финансирует банк развития Совета Европы.

Благодаря программе "еВідновлення", Правительство уже помогло восстановить жилье для почти 20 тысяч семей в Харьковской области. Жители Харьковщины активно и успешно используют эту программу, что свидетельствует об ее эффективности и важности для восстановления региона.

Программа "еВідновлення" является ключевой инициативой для обеспечения жильем украинских семей, пострадавших от войны. Поддержка международных партнеров, таких как Всемирный банк и Банк развития Совета Европы, играет немаловажную роль в реализации этой программы.

Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, Украина получила 6,8 млрд гривен на восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии из двух источников.

Первое – это грант в размере 2,442 млрд гривен от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины. Эти средства направлены на проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (НОРЕ)" и будут распределены следующим образом: 976,8 млн. гривен на ремонт категории А (до 200 тыс. гривен), 1,4652 млрд. гривен на ремонт категории Б (От 200 до 500 тыс. гривен).

А второй источник - ссуда в размере 4,4363 млрд гривен от Банка развития Совета Европы в рамках проекта "НОМЕ: Компенсация за уничтоженное жилье".

Средства будут использованы через электронную публичную услугу "еВідновлення" для предоставления компенсаций на восстановление объектов недвижимости, поврежденных в результате боевых действий.

Мельничук отметил, что использование средств будет происходить в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.

Украинцы могут подать заявление о поврежденном имуществе на оккупированных территориях в Реестр убытков

27 июня украинцы, чье имущество пострадало в результате боевых действий или оккупации, теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков через приложение Дію.

Участники тестирования могут подать заявление, если они владельцы поврежденного или уничтоженного жилья, даже если:

Право собственности на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,

Нет акта о поврежденном имуществе и они не подавались на программу "еВідновлення",

Дом находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Новый проект, первоначально запущенный в Мелитополе, использует технологию дистанционного зондирования Земли для фиксации разрушений жилья. Это позволяет вносить информацию о поврежденном имуществе в Государственный реестр недвижимости для последующей выплаты компенсаций владельцам.