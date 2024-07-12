Уряд додатково направить 6,8 млрд грн на програму "єВідновлення"

Уряд України під час виїзного засідання у Харківській області ухвалив рішення про виділення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення". Це рішення стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З виділеної суми 2,4 млрд грн буде спрямовано на ремонти житла українців, що включає дрібні, середні та капітальні ремонти. Цей компонент програми фінансується за рахунок гранту від Світового банку.

Ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів. Цей компонент підтримує та фінансує банк розвитку Ради Європи.

Завдяки програмі "єВідновлення", Уряд вже допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин у Харківській області. Жителі Харківщини активно та успішно користуються цією програмою, що свідчить про її ефективність і важливість для відновлення регіону.

Програма "єВідновлення" є ключовою ініціативою для забезпечення житлом українських родин, які постраждали від війни. Підтримка міжнародних партнерів, таких як Світовий банк і Банк розвитку Ради Європи, грає важливу роль у реалізації цієї програми.

Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук, Україна отримала 6,8 млрд гривень на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії з двох джерел.

Перше – це грант у розмірі 2,442 млрд гривень від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Ці кошти спрямовані на проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)" і будуть розподілені наступним чином: 976,8 млн гривень на ремонт категорії А (до 200 тис. гривень),1,4652 млрд гривень на ремонт категорії Б (від 200 до 500 тис. гривень).

А друге джерело - позика у розмірі 4,4363 млрд гривень від Банку розвитку Ради Європи в рамках проекту "НОМЕ: Компенсація за знищене житло".

Кошти будуть використані через електронну публічну послугу "єВідновлення" для надання компенсацій на відновлення об'єктів нерухомості, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Мельничук зазначив, що використання коштів відбуватиметься відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Українці можуть подати заяву про пошкоджене майно на окупованих територіях у Реєстр збитків у Дії

27 червня українці, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій або окупації, тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через додаток Дія.

Учасники тестування можуть подати заяву, якщо вони є власниками пошкодженого або знищеного житла, навіть якщо:

Право власності на майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

Немає акту про пошкоджене майно і вони не подавалися на програму "єВідновлення",

Оселя знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Новий проєкт, який спочатку був запущений у Мелітополі, використовує технологію дистанційного зондування Землі для фіксації руйнувань житла. Це дозволяє вносити інформацію про пошкоджене майно до Державного реєстру нерухомості для подальшої виплати компенсацій власникам.