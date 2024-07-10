Уряд дозволив обстеження зруйнованого житла на території активних бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення дозволити проведення комісійного обстеження та фіксації знищених війною об'єктів на території активних бойових дій.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

До цього часу така можливість була відсутня, через що дані про зруйноване майно не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, а громадяни не могли отримати компенсації за програмою "єВідновлення".

Відповідно до внесених змін до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року, за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації, відповідні комісії тепер можуть проводити обстеження зруйнованих об'єктів навіть на території активних бойових дій.

Повідомляється, що це стало можливим завдяки функціонуванню державних електронних інформаційних ресурсів.

Складений комісією акт за результатами обстеження може бути використаний власниками зруйнованих об'єктів для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Відповідний проєкт акта був розроблений Міністерством інфраструктури на запит прифронтових громад Донецької області та за результатами нарад з питань житла для внутрішньо переміщених осіб, які проводяться під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

Українці можуть подати заяву про пошкоджене майно на окупованих територіях у Реєстр збитків у Дії

27 червня українці, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій або окупації, тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через додаток Дія.

Учасники тестування можуть подати заяву, якщо вони є власниками пошкодженого або знищеного житла, навіть якщо:

Право власності на майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

Немає акту про пошкоджене майно і вони не подавалися на програму "єВідновлення",

Оселя знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Новий проєкт, який спочатку був запущений у Мелітополі, використовує технологію дистанційного зондування Землі для фіксації руйнувань житла. Це дозволяє вносити інформацію про пошкоджене майно до Державного реєстру нерухомості для подальшої виплати компенсацій власникам.