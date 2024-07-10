Правительство разрешило обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий

Кабинет министров принял решение разрешить проведение комиссионного обследования и фиксации уничтоженных войной объектов на территории активных боевых действий.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

До сих пор такая возможность отсутствовала, поэтому данные о разрушенном имуществе не попадали в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, а граждане не могли получить компенсации по программе "еВідновлення".

Согласно внесенным изменениям в постановление № 473 от 19 апреля 2022 года, по решению уполномоченного органа и с учетом ситуации безопасности, соответствующие комиссии теперь могут проводить обследование разрушенных объектов даже на территории активных боевых действий.

Это стало возможным благодаря функционированию государственных электронных информационных ресурсов.

Составленный комиссией акт по результатам обследования может быть использован владельцами разрушенных объектов для получения компенсации по программе "еВідновлення".

Соответствующий проект акта был разработан Министерством инфраструктуры по запросу прифронтовых общин Донецкой области и по результатам совещаний по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц, проводимых под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Украинцы могут подать заявление о поврежденном имуществе на оккупированных территориях в Реестр ущерба

27 июня украинцы, чье имущество пострадало в результате боевых действий или оккупации, теперь могут подать заявление в международный Реестр ущерба через приложение Дія.

Участники тестирования могут подать заявление, если они владельцы поврежденного или уничтоженного жилья, даже если:

Право собственности на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,

Нет акта о поврежденном имуществе и они не подавались на программу "Восстановление",

Дом находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Новый проект, первоначально запущенный в Мелитополе, использует технологию дистанционного зондирования Земли для фиксации разрушений жилья. Это позволяет вносить информацию о поврежденном имуществе в Государственный реестр недвижимости для последующей выплаты компенсаций владельцам.