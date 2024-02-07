В 2023 году официально трудоустроились более 210 тысяч человек, работавших в тени

Благодаря мероприятиям, проведенным Государственной службой труда с целью уменьшения уровня теневой занятости, в 2023 году более 210 тысяч человек, работавших без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Каждый, кто работает легально и платит налоги, поддерживает наших защитников и защитниц", - заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время участия в коллегии Госслужбы Украины по труду, на которой были подведены итоги 2023 года.

Она отметила, что работа, проводимая Гострудом для снижения уровня нелегальной занятости, чрезвычайно важна. Особенно сейчас, во время войны, когда миллионы украинцев вынуждены были переехать из опасных регионов и потеряли работу и ищут новую.

"Финансирование расходов на защиту нашей страны мы осуществляем исключительно за счет налогов и сборов, которые собираем, в том числе и налогов с труда. Каждый бизнес, работающий "вбелую", каждый из официально трудоустроенных украинцев через уплаченные налоги помогает нашим защитникам и защитницам защищать страну", – подчеркнула Бережная.

В Гоструда сообщили, что с июня 2023 года ведомство получило возможность проведения внеплановых проверок работодателей на протяжении действия военного положения по соблюдению законодательства в сфере охраны труда.

За это время службой было проведено 269 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 3935 нарушений трудового законодательства. По результатам проверок субъектам хозяйствования было выдано 279 предписаний по устранению нарушений. Также инспекторами Гоструда проведено 92 мероприятия контроля по вопросам оформления трудовых отношений.

Напомним, в январе 2024 года украинцы перевыполнили план по поступлению налогов. Так, в государственный бюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации совместно с Минэкономики обновило классификатор профессий в сфере ИТ. В список добавили около 30 новых специальностей. Среди них инженер по ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и тому подобное.

Фото: ua.depositphotos.com