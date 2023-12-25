После полномасштабного вторжения проблема тенизации трудовых отношений стала еще более драматичной. Как можно противодействовать этому?

Социальная и правовая защита для рабочих, увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, содействие стабильности экономики, социальному развитию и повышению качества жизни граждан – это лишь первое преимущество высокого уровня официального трудоустройства в государстве. Тем не менее, объем теневой занятости в Украине — 9% от количества занятого населения.

Если говорить со стороны бизнеса, то официальных данных о том, какой процент или сколько точно на Украине работодателей не оформляют официально трудовые отношения с работником, нет. Поскольку фактически это нелегальная деятельность за которую работодатель, согласно законодательству Украины, должен нести ответственность. Однако известно, что еще в настоящее время до полномасштабного вторжения Украина из-за нелегальных схем связанных с трудоустройством недополучала в госбюджет десятки миллиардов гривен.

После полномасштабного вторжения проблема тенизации трудовых отношений стала еще более драматичной. К ранее известным факторам, таким как: попытка бизнеса сэкономить на налогах или ситуации, когда "по взаимному согласию сторон" средства, которые должны были быть уплачены как налоги, выплачивались работнику в качестве надбавок или премий добавился еще один весомый фактор: боязнь перед мобилизацией.

Распространено мнение, что выступают тормозом в процессе оформления трудовых отношений согласно законодательству – работодатели. Потому что для владельцев бизнеса нет стимулов и преимуществ официального оформления рабочих. Однако это не совсем так, ведь и для работодателей можно определить следующие плюсы: трудовая дисциплина (подчинение работников правилам трудового распорядка, четкая регламентация их прав и обязанностей), доступ к большему и более широкому рынку рабочей силы (официальное трудоустройство позволяет привлекать и удерживать высококвалифицированных) работников, ведь многие ищут именно такой тип трудоустройства), деловая репутация (официальное трудоустройство положительно влияет на репутацию и бренд работодателя).

Для работников преимущества официального оформления очевидны и весомы. Во первых, начисление страхового стажа, учитываемого при выходе на пенсии и начислении его объема. Во вторых, это социальная и правовая защита. Подписанный трудовой договор с работодателем – это защита ваших прав и гарантия отпусков, больничных, пенсионного обеспечения, защиты от необоснованных увольнений, определенность обязанностей и продолжительности рабочего дня, обеспечение более стабильных и прогнозируемых условий труда.

Конечно, к сожалению, бывают случаи, когда даже при официальном трудоустройстве права нарушаются. Однако при наличии трудового договора вы вправе обжаловать в суде все спорные ситуации и требовать возмещения. В Украине еще не прижилась практика, когда при нарушении прав рабочих ситуация не заминается, а обжалуется в суде. Такие кейсы достаточно популярны в странах ЕС, где законодательство дает мощную защиту рабочим. При нарушениях договора – обращение к судьям это обычное дело. Поэтому для работников и работодателей важно подписывать официальный документ, который при необходимости также может доказать правоту одной из сторон.

На мой взгляд, есть три значимых фактора, которые действительно могут мотивировать работодателей к официальному оформлению трудовых отношений:

Закон и четкая процедура контроля его выполнения. У нас уже есть законодательная база, определены штрафы и тому подобное. Однако именно отсутствие должного контроля дает "пространство" во избежание уплаты налогов. Это, в первую очередь, касается крупных высокодоходных предприятий. Однако здесь важно соблюдать меру, ведь резкое и значительное усиление контроля и увеличение штрафов не будет способствовать положительному микроклимату для развития бизнеса. Поэтому в противовес должны существовать действенные механизмы поддержки белых предпринимателей.

У нас уже есть законодательная база, определены штрафы и тому подобное. Однако именно отсутствие должного контроля дает "пространство" во избежание уплаты налогов. Это, в первую очередь, касается крупных высокодоходных предприятий. Однако здесь важно соблюдать меру, ведь резкое и значительное усиление контроля и увеличение штрафов не будет способствовать положительному микроклимату для развития бизнеса. Поэтому в противовес должны существовать действенные механизмы поддержки белых предпринимателей. Налоговые льготы как метод понижения налоговой перегрузки в том числе на малых и средних бизнесменов. Стремление сэкономить на налогах является одним из главных факторов перевода трудовых отношений в тень. Поэтому снижение налоговой нагрузки или введение программ, упрощающих трудовые отношения, может способствовать их легализации.

Стремление сэкономить на налогах является одним из главных факторов перевода трудовых отношений в тень. Поэтому снижение налоговой нагрузки или введение программ, упрощающих трудовые отношения, может способствовать их легализации. Давление на рынке труда. В условиях высокого дефицита кадров и конкуренции за кандидата рынок труда в определенных отраслях "разворачивается" и становится "рынком кандидата". Соответственно, они уже могут диктовать собственные условия: требовать официального трудоустройства, расширенных соцпакетов или других бенефитов. Также официальное трудоустройство становится одним из конкурентных предложений работодателей и играет важную роль в построении бренда работодателя.

Опять же в вопросах выхода работодателей из тени можем обратиться к международному опыту. Если последовать примеру европейских стран, в которых высокий уровень официального трудоустройства достигается в основном за счет работающего механизма контроля. Способствует возложение ответственности на обе стороны трудовых отношений: на работодателя за неуплаченные налоги и на работника за незадекларированные доходы.

Однако, кроме механизмов контроля, существуют также механизмы поощрения: финансовые программы, которые в целом способствуют развитию рынка труда и влияют на уровень легализации трудовых отношений в целом. Например, в ряде стран ЕС действовали ранее или до сих пор действующие программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, а также льготные программы, касающиеся налогов. Таким образом, внутри страны стимулируют бизнес к официальной деятельности и официальному оформлению работников, оказывая льготы и финансовую поддержку.

К сожалению, сейчас в Украине мы не можем в полной мере реализовать подобные программы или меры по государственным средствам, ведь приоритетность расходов госбюджета определяется военным положением. Однако можно реализовывать подобные мероприятия альтернативным путем – денежными средствами от доноров или благодаря грантам. Или "на времени" это сейчас? Разумеется, ведь можно проследить прямую взаимосвязь между увеличением официально оформленных работников и поступлениями в госбюджет, а значит, возможностями увеличения доли расходов на оборону и защиту.

Понимаем, чтобы достичь уровня официального трудоустройства, как в странах Европейского Союза, нужно пройти долгий путь реформ. Это не дело дня или месяца, но чем быстрее мы будем двигаться к результату – тем лучше. Ведь в конце выигрыша остаются все: государство, работники и работодатели, ведь таким образом они обеспечат себе положительный имидж и репутацию надежного бизнес партнера, особенно ценят на международном рынке.