Ответ на потребность в готовой пище: МХП трансформируется в кулинарную компанию

Известный производитель курятины трансформируется в кулинарную компанию. И речь не только

о мясе

Компания МХП, известная на украинском рынке как производитель курятины, несколько лет назад приступила к трансформации из сырьевой в кулинарную. С тех пор все большее внимание компании смещается в сторону non-commodity продукции — готовой пищи для потребителей и доработанных продуктовых решений для других бизнесов. В 2023 году инвестиции в развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов составили 25 млн. долларов.

Философия кулинарности МХП состоит в том, что продукты, производителем которых является компания, улучшают жизнь потребителей. В частности, тем, что позволяют инвестировать время не в приготовление пищи, а в важное для себя: семью, работу, отдых, друзей, хобби. 18 продуктовых брендов, разработка новых продуктов и блюд, собственный и франчайзинговый ритейл, фастфудная сеть, доработанные решения для других бизнесов. Как все это позволяет МХП кормить людей вкусной и качественной едой? Рассказывают Эвелина Мицкевич, директор направления "Кулинарный бизнес", и Олег Шмуляев, заместитель председателя правления компании по маркетингу.

Категория кулинарных решений – незаполненный океан

Рынок кулинарных решений - это рынок будущего, считает Эвелина Мицкевич, директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП. Развитие этого направления драйвит сам потребитель. «Всех нас объединяет ускорение темпа жизни. Этот тренд глобальный в обществе, и Украина не исключение. Также на рост популярности готовой пищи влияют все большая занятость, увеличение расстояния между домом и рабочим местом, изменения в распределении обязанностей в семьях», — говорит она.

Современный потребитель стремится больше времени инвестировать в себя, свою семью и другие занятия, которые доставляют удовольствие, а не в рутинное приготовление пищи. Чтобы закрыть этот запрос, МХП создает блюда во всех удобных форматах. Это доработанные продукты, которые можно извлечь из упаковки и быстро приготовить ("Аппетитная"), полуготовые блюда, готовые замороженные, которые необходимо только разогреть («Легко!»), готовые к употреблению кулинарные решения («Бащинский», LaStrava, РябChick, « Легко HPP», кулинария). Одна из новинок компании — готовая замороженная пицца, которую можно купить и допечь дома или приобрести уже готовой в «Мясомаркетах»*. По результатам 2023 категория готовой пищи вырвалась в лидеры по товарообороту по крайней мере в двух национальных сетях Украины. Хотя еще 3-4 года назад была на пятом месте, - говорит Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу. — Потребители сами все чаще выбирают готовые решения.

Рынок кулинарных решений – это рынок будущего

Фокус на готовом продукте выгоден и для бизнеса, потому что повышает его эффективность и служит щитом против рыночных колебаний. "Посмотрим, например, на динамику цен на нефть и бензин за последние 20 лет. Стоимость нефти в разные периоды менялась с 40 до 160 долларов за баррель. В свою очередь, цена на бензин колебалась в пределах 20%. Когда бизнес работает на рынке сырья Но полностью зависит от ее стоимости, которую определяет рынок.

Фокус на готовом продукте выгоден и для бизнеса, ведь повышает его эффективность и служит щитом против рыночных колебаний.

Категория кулинарных решений – это незаполненный океан возможностей. По сравнению с европейскими рынками, имеющими схожие потребительские привычки, Украина по некоторым категориям продукции отстает в два-три раза, а в других даже в десятки раз. "Если принять во внимание готовую, охлажденную и замороженную пиццу, являющуюся стандартным товаром в каждом европейском супермаркете, то по объемам потребления этого продукта Украина отстает в 30 раз", — делится Шмуляев.

По результатам 2023 категория готовой пищи вырвалась в лидеры по товарообороту по крайней мере в двух национальных сетях Украины. Хотя еще 3-4 года назад была на пятом месте, потребители сами все чаще выбирают готовые решения». Олег Шмуляев заместитель председателя правления МХП по маркетингу

Кулинарные решения для тарелки потребителя и для бизнеса

МХП работает на рынке по двум направлениям – B2B и B2C. B2C — это создание продуктов, в которых нуждается конечный потребитель. В этом сегменте компания развивает уже мощные и всем известные бренды, например "Бащинский" или "Легко!". А также выходит в новые сегменты – производство высокобелковых куриных снеков, пиццы, кулинарии, суведованного мяса.

В работе с потребителями важно работать на эмоциональном уровне, обеспечивая стабильный, понятный покупателю вкус, чтобы еда давала энергию, удовольствие и не требовала слишком много рутины, говорит Эвелина Мицкевич. Это делает покупателя более счастливым и формирует приверженность брендам.

В сегменте B2B компания предлагает сервисные решения для любого фаст-фуда или ресторана. "Мы не пытаемся занять абсолютно весь рынок и попасть в каждую тарелку. МХП создает решения, помогающие и другим компаниям, в частности малому и среднему бизнесу, быть более эффективными и быстро закрывать потребность потребителей во вкусной и качественной пище", - говорит Шмуляев.

МХП это удается благодаря масштабу, опыту и инновациям. Компания поставляет мясо с лучшими сроками хранения на рынке, калькулирует затраты, помогает другим игрокам в разработке меню или технологии получения готовой продукции на оборудовании производителя.

В сегменте B2B компания предлагает сервисные решения для любого фастфуда или ресторана.

"Мы работаем одновременно по двум направлениям - B2B или B2C, - говорит Мицкевич. - И понимаем внутренние приоритеты каждого из них. В B2B мы работаем с сетями гостиниц, ресторанов, заведениями HoReCa, кулинариями, которые хотят получить качественный продукт и выстроить удобную цепь поставок У них уже есть определенный объем, спрос, сформированное и понятное видение компании. Мы помогаем таким партнерам расширяться, находить новые ниши, масштабировать свои проекты через реализацию профессиональных решений и обучения.

Она вспоминает, что когда у компании выяснили боли и потребности рестораторов, МХП запустила бренд Kurator. Это более 100 видов доработанной продукции, созданной с пониманием потребностей профессиональной кухни. Как это помогает другим бизнесам можно легко объяснить на примере доставки. Человек, который хочет есть, хочет получить свое блюдо как можно скорее и вряд ли будет ждать более 40 минут. МХП удалось предложить сервисам доставки решения — заготовки для блюд, имеющих гарантированное качество, постоянный вкус и прогнозируемую поставку. "Это могут быть соусы, основы для супов, подготовленное мясо, позволяющие засервировать борщ за 5 минут", - делится представитель компании.

Мы работаем одновременно в двух направлениях – B2B или B2C. И мы понимаем внутренние приоритеты каждого из них. В B2B мы работаем с сетями гостиниц, ресторанов, заведениями HoReCa, кулинариями, которые хотят получить качественный продукт и выстроить удобную цепь снабжения. У них уже есть определенный объем, спрос, сформированное и понятное видение компании. Мы помогаем таким партнерам расширяться, находить новые ниши, масштабировать свои проекты посредством реализации профессиональных решений и обучения. То есть иметь уже не одно кафе, а десять. Эвелина Мицкевич директор направления «Кулинарный бизнес»

Чтобы стать первыми, нужно делать то, что никто не делал

"Чтобы стать первыми, надо делать то, что до нас никто делал. Лучше, скорее, качественнее, — говорит Шмуляев. — МХП это действительно удается, и мы будем продолжать. По состоянию на данный момент компания развивает 18 брендов, и это не только сегмент м". На сегодняшний день мясо и блюда с содержанием мяса в меню украинцев достигают около 25% потребленных калорий.

Пока что в компании не готовы делиться планами по выводу на рынок новинок, ведь они находятся на этапе разработки. Но говорят, что это будет то, что обычно можно купить в готовом виде в ресторане или в кафе.

Параллельно компания продолжит работу над развитием экспорта. "Та же продукция, производимая на заводе «Легко!" в Украине уже лежит на полках лондонских супермаркетов Farmfoods», — говорит Шмуляев и добавляет, что в течение года полуготовые блюда МХП появятся в рознице еще пяти европейских стран.

А вот направление альтернативного мяса пищевой гигант пока не будет развивать. "Рынок мяса гораздо больше, и он до сих пор не полностью освоен. Поэтому пока мы работаем там, где мы — эксперты, и можем предложить потребителям качественные и вкусные решения под их запросы", — объясняет заместитель председателя правления по маркетингу.

В течение года полуготовые блюда МХП появятся в рознице еще в пяти европейских странах.

Компания считает целесообразным зафиксировать свои позиции там, где имеет сильные преимущества. "А потом будем добавлять свою экспертизу в более нишевые, инновационные, но пока маленькие сегменты", — добавил Шмуляев.

* Мясомаркеты – сеть магазинов, которую МХП развивает совместно с партнерами. Лидер по количеству франчайзинговых магазинов среди всех франчайзинговых продовольственных операторов с универсальным ассортиментом товаров. По состоянию на апрель сеть насчитывает более 260 магазинов в 22 областях Украины.