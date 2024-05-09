Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Бизнес
Дата публикации

Ответ на потребность в готовой пище: МХП трансформируется в кулинарную компанию

Ответ на потребность в готовой пище: МХП трансформируется в кулинарную компанию

Известный производитель курятины трансформируется в кулинарную компанию. И речь не только
о мясе

Компания МХП, известная на украинском рынке как производитель курятины, несколько лет назад приступила к трансформации из сырьевой в кулинарную. С тех пор все большее внимание компании смещается в сторону non-commodity продукции — готовой пищи для потребителей и доработанных продуктовых решений для других бизнесов. В 2023 году инвестиции в развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов составили 25 млн. долларов.

Философия кулинарности МХП состоит в том, что продукты, производителем которых является компания, улучшают жизнь потребителей. В частности, тем, что позволяют инвестировать время не в приготовление пищи, а в важное для себя: семью, работу, отдых, друзей, хобби. 18 продуктовых брендов, разработка новых продуктов и блюд, собственный и франчайзинговый ритейл, фастфудная сеть, доработанные решения для других бизнесов. Как все это позволяет МХП кормить людей вкусной и качественной едой? Рассказывают Эвелина Мицкевич, директор направления "Кулинарный бизнес", и Олег Шмуляев, заместитель председателя правления компании по маркетингу.

Категория кулинарных решений – незаполненный океан

Рынок кулинарных решений - это рынок будущего, считает Эвелина Мицкевич, директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП. Развитие этого направления драйвит сам потребитель. «Всех нас объединяет ускорение темпа жизни. Этот тренд глобальный в обществе, и Украина не исключение. Также на рост популярности готовой пищи влияют все большая занятость, увеличение расстояния между домом и рабочим местом, изменения в распределении обязанностей в семьях», — говорит она.

Современный потребитель стремится больше времени инвестировать в себя, свою семью и другие занятия, которые доставляют удовольствие, а не в рутинное приготовление пищи. Чтобы закрыть этот запрос, МХП создает блюда во всех удобных форматах. Это доработанные продукты, которые можно извлечь из упаковки и быстро приготовить ("Аппетитная"), полуготовые блюда, готовые замороженные, которые необходимо только разогреть («Легко!»), готовые к употреблению кулинарные решения («Бащинский», LaStrava, РябChick, « Легко HPP», кулинария). Одна из новинок компании — готовая замороженная пицца, которую можно купить и допечь дома или приобрести уже готовой в «Мясомаркетах»*. По результатам 2023 категория готовой пищи вырвалась в лидеры по товарообороту по крайней мере в двух национальных сетях Украины. Хотя еще 3-4 года назад была на пятом месте, - говорит Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу. — Потребители сами все чаще выбирают готовые решения.

Рынок кулинарных решений – это рынок будущего

Фокус на готовом продукте выгоден и для бизнеса, потому что повышает его эффективность и служит щитом против рыночных колебаний. "Посмотрим, например, на динамику цен на нефть и бензин за последние 20 лет. Стоимость нефти в разные периоды менялась с 40 до 160 долларов за баррель. В свою очередь, цена на бензин колебалась в пределах 20%. Когда бизнес работает на рынке сырья Но полностью зависит от ее стоимости, которую определяет рынок.

Фокус на готовом продукте выгоден и для бизнеса, ведь повышает его эффективность и служит щитом против рыночных колебаний.

Категория кулинарных решений – это незаполненный океан возможностей. По сравнению с европейскими рынками, имеющими схожие потребительские привычки, Украина по некоторым категориям продукции отстает в два-три раза, а в других даже в десятки раз. "Если принять во внимание готовую, охлажденную и замороженную пиццу, являющуюся стандартным товаром в каждом европейском супермаркете, то по объемам потребления этого продукта Украина отстает в 30 раз", — делится Шмуляев.

По результатам 2023 категория готовой пищи вырвалась в лидеры по товарообороту по крайней мере в двух национальных сетях Украины. Хотя еще 3-4 года назад была на пятом месте, потребители сами все чаще выбирают готовые решения».

Олег Шмуляев
Олег Шмуляев заместитель председателя правления МХП по маркетингу

Кулинарные решения для тарелки потребителя и для бизнеса

МХП работает на рынке по двум направлениям – B2B и B2C. B2C — это создание продуктов, в которых нуждается конечный потребитель. В этом сегменте компания развивает уже мощные и всем известные бренды, например "Бащинский" или "Легко!". А также выходит в новые сегменты – производство высокобелковых куриных снеков, пиццы, кулинарии, суведованного мяса.

В работе с потребителями важно работать на эмоциональном уровне, обеспечивая стабильный, понятный покупателю вкус, чтобы еда давала энергию, удовольствие и не требовала слишком много рутины, говорит Эвелина Мицкевич. Это делает покупателя более счастливым и формирует приверженность брендам.

В сегменте B2B компания предлагает сервисные решения для любого фаст-фуда или ресторана. "Мы не пытаемся занять абсолютно весь рынок и попасть в каждую тарелку. МХП создает решения, помогающие и другим компаниям, в частности малому и среднему бизнесу, быть более эффективными и быстро закрывать потребность потребителей во вкусной и качественной пище", - говорит Шмуляев.

МХП это удается благодаря масштабу, опыту и инновациям. Компания поставляет мясо с лучшими сроками хранения на рынке, калькулирует затраты, помогает другим игрокам в разработке меню или технологии получения готовой продукции на оборудовании производителя.

В сегменте B2B компания предлагает сервисные решения для любого фастфуда или ресторана.

"Мы работаем одновременно по двум направлениям - B2B или B2C, - говорит Мицкевич. - И понимаем внутренние приоритеты каждого из них. В B2B мы работаем с сетями гостиниц, ресторанов, заведениями HoReCa, кулинариями, которые хотят получить качественный продукт и выстроить удобную цепь поставок У них уже есть определенный объем, спрос, сформированное и понятное видение компании. Мы помогаем таким партнерам расширяться, находить новые ниши, масштабировать свои проекты через реализацию профессиональных решений и обучения.

Она вспоминает, что когда у компании выяснили боли и потребности рестораторов, МХП запустила бренд Kurator. Это более 100 видов доработанной продукции, созданной с пониманием потребностей профессиональной кухни. Как это помогает другим бизнесам можно легко объяснить на примере доставки. Человек, который хочет есть, хочет получить свое блюдо как можно скорее и вряд ли будет ждать более 40 минут. МХП удалось предложить сервисам доставки решения — заготовки для блюд, имеющих гарантированное качество, постоянный вкус и прогнозируемую поставку. "Это могут быть соусы, основы для супов, подготовленное мясо, позволяющие засервировать борщ за 5 минут", - делится представитель компании.

Мы работаем одновременно в двух направлениях – B2B или B2C. И мы понимаем внутренние приоритеты каждого из них. В B2B мы работаем с сетями гостиниц, ресторанов, заведениями HoReCa, кулинариями, которые хотят получить качественный продукт и выстроить удобную цепь снабжения. У них уже есть определенный объем, спрос, сформированное и понятное видение компании. Мы помогаем таким партнерам расширяться, находить новые ниши, масштабировать свои проекты посредством реализации профессиональных решений и обучения. То есть иметь уже не одно кафе, а десять.

Эвелина Мицкевич
Эвелина Мицкевич директор направления «Кулинарный бизнес»

Чтобы стать первыми, нужно делать то, что никто не делал

"Чтобы стать первыми, надо делать то, что до нас никто делал. Лучше, скорее, качественнее, — говорит Шмуляев. — МХП это действительно удается, и мы будем продолжать. По состоянию на данный момент компания развивает 18 брендов, и это не только сегмент м". На сегодняшний день мясо и блюда с содержанием мяса в меню украинцев достигают около 25% потребленных калорий.

Пока что в компании не готовы делиться планами по выводу на рынок новинок, ведь они находятся на этапе разработки. Но говорят, что это будет то, что обычно можно купить в готовом виде в ресторане или в кафе.

Параллельно компания продолжит работу над развитием экспорта. "Та же продукция, производимая на заводе «Легко!" в Украине уже лежит на полках лондонских супермаркетов Farmfoods», — говорит Шмуляев и добавляет, что в течение года полуготовые блюда МХП появятся в рознице еще пяти европейских стран.

А вот направление альтернативного мяса пищевой гигант пока не будет развивать. "Рынок мяса гораздо больше, и он до сих пор не полностью освоен. Поэтому пока мы работаем там, где мы — эксперты, и можем предложить потребителям качественные и вкусные решения под их запросы", — объясняет заместитель председателя правления по маркетингу.

В течение года полуготовые блюда МХП появятся в рознице еще в пяти европейских странах.

Компания считает целесообразным зафиксировать свои позиции там, где имеет сильные преимущества. "А потом будем добавлять свою экспертизу в более нишевые, инновационные, но пока маленькие сегменты", — добавил Шмуляев.

*   Мясомаркеты – сеть магазинов, которую МХП развивает совместно с партнерами. Лидер по количеству франчайзинговых магазинов среди всех франчайзинговых продовольственных операторов с универсальным ассортиментом товаров. По состоянию на апрель сеть насчитывает более 260 магазинов в 22 областях Украины.