Відповідь на потребу в готовій їжі: МХП трансформується в кулінарну компанію

Відомий виробник курятини трансформується в кулінарну компанію. І йдеться не лише

про м’ясо

Компанія МХП, відома на українському ринку як виробник курятини, кілька років тому розпочала трансформацію із сировинної в кулінарну. Відтоді все більше фокус компанії зміщується в бік non-commodity продукції — готової їжі для споживачів та доопрацьованих продуктових рішень для інших бізнесів. У 2023 році інвестиції в розвиток кулінарного бізнесу та випуск нових продуктів становили 25 млн доларів.

Філософія кулінарності МХП полягає в тому, що продукти, виробником яких є компанія, покращують життя споживачів. Зокрема тим, що дозволяють інвестувати час не у приготування їжі, а у важливе для себе: родину, роботу, відпочинок, друзів, хобі. 18 продуктових брендів, розробка нових продуктів і страв, власний і франчайзинговий ритейл, мережа фастфуду, доопрацьовані рішення для інших бізнесів. Як усе це дозволяє МХП годувати людей смачною та якісною їжею? Розповідають Евеліна Міцкевич, директорка напряму "Кулінарний бізнес", та Олег Шмуляєв, заступник голови правління компанії з маркетингу.

Категорія кулінарних рішень — незаповнений океан

Ринок кулінарних рішень — це ринок майбутнього, вважає Евеліна Міцкевич, директорка напряму "Кулінарний бізнес" компанії МХП. Розвиток цього напряму драйвить сам споживач. «Усіх нас об’єднує пришвидшення темпу життя. Цей тренд є глобальним у суспільстві, і Україна не виняток. Так само на зростання популярності готової їжі впливають все більша зайнятість, збільшення відстані між домом і робочим місцем, зміни в розподілі обовʼязків у сімʼях», — каже вона.

Сучасний споживач прагне більше часу інвестувати у себе, свою родину та інші заняття, які приносять задоволення, а не у рутинне приготування їжі. Щоб закрити цей запит, МХП створює страви у всіх багатьох зручних форматах. Це допрацьовані продукти, які можна дістати з упаковки і швидко приготувати ("Апетитна"), напівготові страви, готові заморожені, які необхідно лише розігріти («Легко!»), готові до споживання кулінарні рішення («Бащинський», LaStrava, РябChick, «Легко HPP», кулінарія). Одна з новинок компанії — готова заморожена піца, яку можна купити й допекти вдома або ж придбати вже готовою у «Мʼясомаркетах»*. За результатами 2023 року категорія готової їжї вирвалася в лідери з товарообігу принаймні у двох національних мережах України. Хоча ще 3-4 роки тому була на п`ятому місці, — говорить Олег Шмуляєв,заступник голови правління МХП з маркетингу. — Споживачі самі дедалі частіше вибирають готові рішення.

Ринок кулінарних рішень — це ринок майбутнього

Фокус на готовому продукті вигідний і для бізнесу, адже підвищує його ефективність та слугує щитом проти ринкових коливань. "Подивімося, наприклад, на динаміку цін на нафту та бензин за останні 20 років. Вартість нафти у різні періоди змінювалася з 40 до 160 доларів за барель. У свою чергу, ціна на бензин коливалася у межах 20%. Коли бізнес працює на ринку сировини, то повністю залежить від її вартості, яку визначає ринок. Але чим далі виробник рухається по ланцюжку доопрацювання продукції, тим більш стабільну ціну на свою продукцію отримує", — ділиться Олег Шмуляєв.

Фокус на готовому продукті вигідний і для бізнесу, адже підвищує його ефективність та слугує щитом проти ринкових коливань

Категорія кулінарних рішень — це незаповнений океан можливостей. У порівнянні з європейськими ринками, які мають схожі споживчі звички, Україна за деякими категоріями продукції відстає у два-три рази, а за іншими навіть у десятки разів. "Якщо взяти до уваги готову, охолоджену та заморожену піцу, яка є стандартним товаром у кожному європейському супермаркеті, то за обсягами споживання цього продукту Україна відстає у 30 разів", — ділиться Шмуляєв.

За результатами 2023 року категорія готової їжі вирвалася в лідери з товарообігу принаймні у двох національних мережах України. Хоча ще 3-4 роки тому була на п’ятому місці, Споживачі самі дедалі частіше вибирають готові рішення». Олег Шмуляєв заступник голови правління МХП з маркетингу

Кулінарні рішення для тарілки споживача і для бізнесу

МХП працює на ринку у двох напрямах — B2B та B2C. B2C — це створення продуктів, яких потребує кінцевий споживач. У цьому сегменті компанія розвиває уже потужні та всім відомі бренди, як-от "Бащинський" чи «Легко!». А також виходить у нові сегменти — виробництво високобілкових курячих снеків, піци, кулінарії, сувідованого мʼяса.

У роботі зі споживачами важливо працювати на емоційному рівні, забезпечуючи стабільний, зрозумілий для покупця смак, щоб їжа давала енергію, задоволення і не вимагала надто багато рутини, говорить Евеліна Міцкевич. Це робить покупця щасливішим та формує прихильність до брендів.

У сегменті B2B компанія пропонує сервісні рішення для будь-якого фастфуду або ресторану. "Ми не намагаємося зайняти абсолютно весь ринок і потрапити у кожну тарілку. МХП створює рішення, які допомагають і іншим компаніям, зокрема малому і середньому бізнесу, бути більш ефективними і швидко закривати потребу споживачів у смачній та якісній їжі", — каже Шмуляєв.

МХП це вдається завдяки масштабу, досвіду та інноваціям. Компанія постачає м’ясо з найкращими термінами зберігання на ринку, калькулює витрати, допомагає іншим гравцям у розробленні меню чи технології отримання готової продукції на обладнанні виробника.

У сегменті B2B компанія пропонує сервісні рішення для будь-якого фастфуду або ресторану

"Ми працюємо одночасно у двох напрямах — B2B або B2C, — говорить Міцкевич. — І розуміємо внутрішні пріоритети кожного з них. У B2B ми працюємо з мережами готелів, ресторанів, закладами HoReCa, кулінаріями, які хочуть отримати якісний продукт та вибудувати зручний ланцюг постачання. У них вже є певний обсяг, попит, сформована і зрозуміла візія компанії. Ми допомагаємо таким партнерам розширюватися, знаходити нові ніші, масштабувати свої проєкти через реалізацію професійних рішень та навчання. Тобто мати уже не одну кав’ярню, а десять".

Вона згадує, що коли в компанії з’ясували болі та потреби рестораторів, МХП запустила бренд Kurator. Це понад 100 видів допрацьованої продукції, створеної з розумінням потреб професійної кухні. Як це допомагає іншим бізнесам, можна легко пояснити на прикладі доставки. Людина, яка хоче їсти, хоче отримати свою страву якомога швидше й навряд чекатиме понад 40 хвилин. МХП вдалося запропонувати сервісам доставки рішення — заготовки для страв, які мають гарантовану якість, постійний смак та прогнозоване постачання. "Це можуть бути соуси, основи для супів, підготовлене м’ясо, які дозволяють засервірувати борщ за 5 хвилин", — ділиться представниця компанії.

Ми працюємо одночасно у двох напрямах — B2B або B2C. І розуміємо внутрішні пріоритети кожного з них. У B2B ми працюємо з мережами готелів, ресторанів, закладами HoReCa, кулінаріями, які хочуть отримати якісний продукт та вибудувати зручний ланцюг постачання. У них вже є певний обсяг, попит, сформована і зрозуміла візія компанії. Ми допомагаємо таким партнерам розширюватися, знаходити нові ніші, масштабувати свої проєкти через реалізацію професійних рішень та навчання. Тобто мати уже не одну кав’ярню, а десять. Евеліна Міцкевич директорка напряму «Кулінарний бізнес»

Щоб стати першими, треба робити те, що ніхто не робив

"Щоб стати першими, треба робити те, що до нас ніхто робив. Краще, швидше, якісніше, — говорить Шмуляєв. — МХП це дійсно вдається, і ми будемо продовжувати. Станом на зараз компанія розвиває 18 брендів, і це не лише сегмент м’ясних продуктів. Натепер м’ясо та страви зі вмістом мʼяса у меню українців сягають близько 25% спожитих калорій. Якщо на решту їжі припадає три чверті калорій, потрібно розширювати присутність і в цих категоріях".

Поки що у компанії не готові ділитися планами щодо виведення на ринок новинок, адже вони перебувають на етапі розроблення. Але кажуть, що це буде те, що зазвичай можна купити у готовому вигляді у ресторані або кафе.

Паралельно компанія продовжить працювати над розвитком експорту. "Та сама продукція, що виготовляється на заводі «Легко!" в Україні, уже лежить на полицях лондонських супермаркетів Farmfoods», — каже Шмуляєв і додає, що протягом року напівготові страви МХП з’являться у роздробі ще п’ятьох європейських країн.

А от напрям альтернативного м’яса харчовий гігант поки що не розвиватиме. "Ринок м’яса набагато більший, і він досі не повністю освоєний. Тож поки ми працюємо там, де ми — експерти, і можемо запропонувати споживачам якісні та смачні рішення під їхні запити", — пояснює заступник голови правління з маркетингу.

Протягом року напівготові страви МХП з’являться у роздробі ще п’ятьох європейських країн

Компанія вважає за доцільне зафіксувати свої позиції там, де має сильні переваги. "А потім будемо додавати свою експертизу у більш нішеві, інноваційні, але поки що маленькі сегменти", — додав Шмуляєв.

* Мʼясомаркети — мережа магазинів, яку МХП розвиває спільно з партнерами. Лідер за кількістю франчайзингових магазинів серед усіх франчайзингових продовольчих операторів з універсальним асортиментом товарів. Станом на квітень мережа налічує понад 260 магазинів у 22 областях України.