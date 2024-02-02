В январе украинцы перевыполнили план по поступлению налогов

В январе в государственный бюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что благодаря налогам украинцев бюджет стабильно получает столь необходимые средства для Вооруженных Сил Украины и социальных выплат.

Да, поступления (сальдо) в сводный бюджет в январе 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 96 млрд грн. В государственный бюджет поступило 66,5 млрд грн, в местные бюджеты – 29,5 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе 2024 составили 60,9 млрд грн.

Как отмечают в ГНС, показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6%, дополнительные поступления в бюджет составляют 7,3 млрд грн .

В полном объеме выполнены показатели росписи Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость – 128,6% (+7,8 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) – 106,5% (+0,4 млрд грн) ).

В разрезе основных платежей в январе 2024 года прирост по сравнению с январем 2023 составляет по налогу на добавленную стоимость – в 3 раза (+23,2 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – +14,7 % (+1, 7 млрд грн), по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – +25,9 % (+1,4 млрд грн), налогу на прибыль – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).

Кроме того, плательщикам на счета возмещено 9,8 млрд грн НДС.

Напомним, в "Национальной стратегии доходов" правительство предлагает провести большую реформу упрощенной системы налогообложения. Ее целью является уменьшение риска возможных злоупотреблений в этом налогооблагаемом сегменте.

Delo разобралось, какие изменения в налогах ожидаются в связи с принятием Национальной стратегии доходов и какими могут быть последствия для налогоплательщиков.

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