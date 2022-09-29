В Украине начнут продавать янтарь на электронных аукционах: как это будет работать

Кабинет министров установил порядок продажи янтаря Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи". Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №1069 от 27 сентября.

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Как указано в документе, продажи будут осуществляться на основании решений Министерства финансов после получения соответствующих писем от Госхранилища с указанием количественных и качественных характеристик янтаря и стартовой цены каждого лота по результатам геммологической экспертизы.

В срок до пяти рабочих дней со дня поступления письма Минфин должен будет принять решение о проведении аукциона. После этого Госхранилище должно подать также в срок до пяти рабочих дней заявку о проведении торгов, после чего в течение десяти рабочих дней разместить объявление в электронной торговой системе по продаже янтаря, а также на своем сайте.

Аукцион проводится через 15 календарных дней с даты размещения объявления по "английской" модели - через повышение цены в три раунда в интерактивном режиме реального времени.

Для лота, который не был продан, проводится повторный аукцион. Объявление о нем публикуется в течение пяти рабочих дней после завершения первого аукциона. Повторный аукцион проводится через 15 календарных дней с даты размещения объявления.

Если и в этом случае лот не реализуется, в течение трех рабочих дней после признания повторного аукциона несостоявшимся, объявляется аукцион уже по "голландской" модели - методом пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений (с 30 шагами снижения). Он производится через 15 календарных дней с даты размещения объявления.

Победитель аукциона должен обратиться в Госхранилище за заключением договора купли-продажи янтаря, который должен быть заключен не позднее чем через пять рабочих дней со дня, следующего за днем подписания протокола аукциона. После заключения договора он должен в течение пяти рабочих дней уплатить Госхранилищу средства за приобретенный лот (за вычетом гарантийного взноса).

Физически забрать янтарь покупатель или его представитель сможет в течение 15 рабочих дней в помещении Госхранилища. Также его можно будет получить путем отправки через местное подразделение Государственного предприятия специальной связи.

Примечательно, что победителя будут лишать права на получение янтаря, если от правоохранительных органов или субъектов финансового мониторинга поступит информация, что он "осуществляет финансирование терроризма в Украине".

Как отмечают в самом госпредприятии "Прозорро.Продажи", вся информация о ходе и результатах аукционов по продаже янтаря будет доступна всем желающим в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale. Участники смогут участвовать в аукционах, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе площадок, перечень которых доступен на сайте prozorro.sale.

"В условиях войны мы должны использовать все прозрачные инструменты для наполнения государственного бюджета, поддержки экономики и армии. И честная и открытая продажа янтаря через онлайн-аукционы — один из них. Уверен, что государственная система "ProZorro.Продажи" поможет обеспечить эффективную продажу янтаря и открытость и прозрачность сделок", - прокомментировал директор ГП Алексей Соболев.

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