В Україні почнуть продавати бурштин на електронних аукціонах: як це працюватиме

Кабінет міністрів встановив порядок продажу бурштину Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі". Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №1069 від 27 вересня.

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Як вказано в документі, продаж буде здійснюватися на підставі рішень Міністерства фінансів після отримання відповідних листів від Держсховища із зазначенням кількісних та якісних характеристик бурштину та стартової ціни кожного лота за результатами гемологічної експертизи.

У строк до п’яти робочих днів з дня надходження листа Мінфін має прийняти рішення щодо проведення аукціону. Після цього Держсховище має також у строк до п’яти робочих днів подати заявку про проведення торгів, після чого протягом десяти робочих днів розмістити оголошення в електронній торговій системі з продажу бурштину, а також на своєму сайті.

Аукціон проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення за "англійською" моделлю - через підвищення ціни у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.

Для лота, який не був проданий, проводиться повторний аукціон. Оголошення про нього публікується протягом п’яти робочих днів після завершення першого аукціону. Повторний аукціон проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення.

Якщо й у цьому випадку лот не реалізується, протягом трьох робочих днів після визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, оголошується аукціон вже за "голландською" моделлю - за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (з 30 кроками зниження). Він проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення.

Переможець аукціону має звернутися до Держсховища за укладенням договору купівлі-продажу бурштину, який має бути укладений не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня, що настає за днем підписання протоколу аукціону. Після укладання договору він має протягом п’яти робочих днів сплатити Держсховищу кошти за придбаний лот (за за вирахуванням гарантійного внеску).

Фізично забрати бурштин покупець чи його представник зможе протягом 15 робочих днів у приміщенні Держсховища. Також його можна буде отримати шляхом надсилання через місцевий підрозділ Державного підприємства спеціального зв’язку.

Примітно, що переможця будуть позбавляти права на отримання купленого бурштину, якщо від правоохоронних органів чи суб’єктів фінансового моніторингу надійде інформація, що він "здійснює фінансування тероризму в Україні".

Як зазначають у самому держпідприємстві "Прозорро.Продажі", уся інформація про хід та результати аукціонів з продажу бурштину буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale. Учасники зможуть брати участь в аукціонах, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі майданчиків, перелік яких доступний на сайті prozorro.sale.

"В умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії. І чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони — один з них. Впевнений, що державна система "ProZorro.Продажі" допоможе забезпечити ефективний продаж бурштину та відкритість і прозорість угод", — прокоментував директор ДП Олексій Соболев.

Джерело фото: ua.depositphotos.com