Образование
Дата публикации
Читати українською

Инженеры по ТЗ: образование как сервис для индустрии

В Украине появляется новый запрос: бизнесу нужны не просто выпускники университетов с дипломом, а специалисты, с первого дня способные работать в контуре задач производства, R&D или оборонных проектов. И этот запрос — на ближайшие три месяца. Университеты, желающие быть релевантными, уже адаптируют программы под технические задачи индустрии — образование становится сервисом. В этой колонке — как это выглядит на изменяющейся логике взаимодействия практике и почему именно бизнес сегодня становится главным архитектором содержания инженерного образования.

В Украине все больше компаний вовлекаются в образовательный процесс высшей школы с целью раннего получения качественно подготовленных специалистов, которых не способен предоставить рынок труда. Хочу обратить внимание на два вида указанного партнерства.

Первый — так называемые корпоративные Академии, не являющиеся образовательными учреждениями, а зачастую — отделами компаний. Основная задача таких отделов – привлечь студентов на практику и в идеале трудоустроить у себя 10% из них. Количество стажеров может достигать 100 человек в год. Ни о какой системной плановой работе по созданию совместных по ЗВО программ, сертифицированных курсов речь не идет. Дело в том, что бизнес, вернее его часть, не верит в качество университетских продуктов.

Создать полноценный университет у себя в компании готовы далеко не все предприятия, а потому выловить, да, именно выловить (заимствовала это слово из разговора с руководителем одной корпорации) готовых студентов и дорастить до нужного уровня путем приобретения практических навыков — является оптимальным вариантом для большого количества компаний.

Причем, что в дополнение к менторам из предприятий, ведущих выловленных студентов, привлекаются также преподаватели из вузов для дополнения теоретической базы. Дубляж функций, нивелирование университетского образования, игра за спиной. Вербуются агенты предприятий в университетах, которые за вознаграждение направляют студентов в компании заказчиков.

  Вторым видом партнерства бизнеса и университетов – создание образовательных программ (профтех, бакалаврских, магистерских) под заказ компаний. Сейчас это больше касается инженерного образования.

Что не так с типичными инженерными программами?

  • Устаревшие учебные планы, ориентирующиеся больше на академическую теорию, чем на практику.
  • Отрыв от современного оборудования, технологий и процессов производства.
  • Минимальная связь с рынком труда – выпускник не понимает, с чего начинать работу «в полях».

   А стране необходимо развивать как собственное производство оборонных систем, так и технологии обновления территорий. Бизнес это видит, поэтому начинает формулировать четкие технические задачи, в том числе, к образовательному контенту.

Чего же хочет индустрия?

  1. Конкретные компетенции: например сборка и обслуживание БпЛА, интеграция систем, тестирование.
  2. Современная техническая база: на чем учиться — часто предоставляет сам бизнес.
  3. Гибкие форматы: короткие циклы обучения, практико-ориентированные курсы, совместное преподавание.

  Типичный запрос выглядит как «образовательная программа на 3 месяца с готовыми KPI на выходе».

Как работает модель образования по ТЗ

  1. Подписывается двустороннее соглашение: университет ↔ компания.
  2. Совместная команда университета и компании адаптирует существующую программу или создает с нуля в соответствии с запросом.
  3. Студенты уже на этапе обучения получают менторство от специалистов компании.
  4. Программа интегрируется с процессами компании: тестирование на реальном оборудовании, кейсы по производству, стажировка.

   Это не просто спонсорство – это совместная разработка и запуск продукта «под ключ».

   В Украине есть университеты, которые не являются  классическими неповоротливыми слонами. Они работают по описанной модели не первый год. Среди лидеров KSE, UCU, DTEK Academy и другие.

Чего еще недостаточно для повышения эффективности совместных образовательных продуктов университет-бизнес?

  Полноценной экосистемы. Из перечня иностранных университетов, где имела возможность изучать развитие инноваций в образовании, мне импонировала система Университет+ в Чжезянском ЗВО в КНР. Речь идет о совместно выстроенном университете-бизнесе-государстве завершен цикл обеспечения потребностей студентов, преподавателей, ученых ЗВО. К примеру, вокруг университета построены многоквартирные дома для проживания ученых, преподавателей с семьями. Также на этой территории садики и школы для детей работников университета. Магазины, спортзалы и т.д. — все в пешеходной доступности на околоуниверситетской территории. Для студентов обустроены общежития.

В помещениях ЗВО размещены по примеру ЦНАП отделы патентования изобретений. Одна из топовых лабораторий страны также расположена у университета.

  Итак, обучение-преподавание, исследования, коммерциализация образования, обеспечение достойных условий для семей, бытовые нужды - выстроены в / вокруг университета.

Наиболее похожая образовательная экосистема бизнес-университет в Украине строится UNIT Citi.

   Чем быстрее украинские университеты объединят понимание развития образовательных систем с имеющимися возможностями-партнерствами, тем более эффективно будет развиваться высшая школа в Украине.