Реформировать государственную систему – вызов не для всех. Как и где учиться публичной политике и управлению

Иван Гомза, академический директор магистерской программы "Публичная политика и управление" , доцент и кандидат политических наук – о том, почему и когда возникла потребность в такой программе, что происходит за кулисами учебного процесса и какие перспективы открыты перед выпускниками KSE по этому направлению

Государственный сектор в Украине еще не стал таким гибким и открытым к изменениям, как хотелось бы, и сами изменения часто происходят с большим скрипом. Но это не значит, что не стоит даже пытаться что-либо делать. Можно изменить подход и задавать вопросы не о реформировании сразу всей системы, а начинать с отдельных направлений работы и "есть слона" частями.

Именно на таком подходе и базируется обучение студентов программы Публичная политика и управление в Киевской школе экономики (KSE). Выбрать проблематику, которая сейчас интересна для изучения и внедрять изменения в государстве и обществе, постепенно решая этот вопрос. Так, используя инструменты самоактуализации, практические знания и понимание процессов, молодые специалисты найдут себя в государственной системе и смогут ее улучшить.

Запрос в обществе на реформирование

Эта учебная программа стартовала в 2016 году в ответ на потребность общества в молодых специалистах, которые после Евромайдана стремились делать реформы и качественно новыми способами осуществлять публичную политику. Тогда перед нами как университетом встала задача предоставить инструментарий для понимания публичной политики и методов ее анализа.

Первые годы программа была нацелена на студентов, уже имевших высшее образование и, как правило, были госслубовцами или активными участниками гражданского общества. Но со временем она эволюционировала и теперь ориентирована на бакалавров, получивших неполное высшее образование и стремящихся продолжить обучение.

Сегодня студенты нашей программы — это удивительный микс из "зрелых" специалистов, которые уже построили карьеру, и 20-летних выпускников вузов, которые только в начале этого пути. Первые могут расширить свои взгляды по определенным вопросам, а вторые — получить неоценимый профессиональный опыт от людей, занимающихся практической деятельностью.

Современные подходы к изучению публичной политики

Формируя программу, мы акцент делаем на умении студентов работать с данными, понимать где их искать и что именно с ними делать, чтобы они "рассказали" определенную историю. К примеру, как авторитарный режим в стране влияет на программу вакцинации? Как влияет демократическое устройство на боеспособность регулярной армии? Понимание таких сложных вопросов через тщательное внимание к фактологическим данным не только формирует понимание причинно-следственных связей, с помощью которых любое свое решение и предложение наши студенты смогут точно обосновать, опираясь на данные. Оно также прилагается к развитию критического мышления. Для системных изменений такой подход очень важен.

Каждый преподавательпрограммы имеет полную автономию по методике преподавания своих дисциплин. Кто-то делит студентов на группы и дает общие задачи, а другие наоборот делают акцент на индивидуальной работе. У кого-то есть классические лекции и семинары, а другие превращают учебный процесс в "лабораторию" совместного поиска. Это позволяет студенту всегда оставаться в тонусе и искать самые эффективные способы усвоения информации.

Также мы предоставляем возможность общения с иностранными лекторами, которые могут поделиться своим практическим опытом. Например, в Киев приезжала Милада Вахудова, коллега из американского университета, специалист по евроинтеграции и, конечно, мы пригласили ее прочитать лекцию для наших студентов. Встреча вылилась в четырехчасовое общение со студентами и все были очень довольны таким опытом. Также мы приглашаем к сотрудничеству и других лекторов – осенью с гостевыми лекциями будет ведущий специалист по политической психологии Грэм Робертсон. Нам важно, чтобы все наши приглашенные лекторы были готовы делиться собственным опытом и быть открытыми к вопросам, дискуссиям.

В процессе обучения мы работаем над тем, чтобы студенты умели задавать определенные исследовательские вопросы и отвечать на них с помощью соответствующего инструментария. Особенно ярко результаты такой работы проявляются при защите дипломов, в которых студенты раскрывают свой практический интерес и опыт.

Например, одна из студенток, которая сейчас работает в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, в этом году защитила работу о том, как прохождение специального выборочного курса в школе о коррупции влияют на способность учеников замечать и противодействовать ей. Другой студент провел исследование о том, как опыт оккупации и потерь влияет на готовность человека принимать мирный договор с оккупантом. Они выбрали вопрос, который лично их беспокоит и сделали это фокусом своей как исследовательской, так и практической деятельности. Безусловно, они продолжат работу с ними и после выпуска KSE. Каждая такая работа — наша невероятная гордость и осознание того, что мы выпускаем специалистов, имеющих оригинальный подход к любой проблеме, поэтому они будут лидерами перемен в своих сферах.

Отток мозгов – проблема государственного масштаба страны или возможности для специалистов?

Наша программа открывает перед студентами множество возможностей, в частности, обучение по обмену и шанс продолжить получать образование по специальности в европейских, североамериканских или канадских вузах с мировым именем. Но захотят ли эти студенты после такого опыта работать в Украине и есть ли для этого условия?

Если вынести за скобки войну, существенно поспособствовавшую оттоку мозгов, то я вижу этот вопрос под разными углами:

Как частное лицо я уверен, что каждый человек имеет право выбирать, где ему жить и что делать. Стажироваться, учиться и работать за границей – это нормально в современном глобализированном мире.

Как академический директор и ментор я отношусь к таким решениям положительно, ведь они доказывают, что мы очень качественно подготовили людей, тем более что наши дипломы уже неоднократно признавались в ведущих университетах мира.

И, как преподаватель KSE, я прилагаю максимум усилий, чтобы возвращать талантливых выпускников в Украину, стимулировать их учиться и работать именно здесь.

Для этого мы предоставляем качественные современные знания, за которыми – как показывает наш пример – необязательно ехать в другое место, выплачиваем стипендии, организовываем новые учебные программы. Более того, в 2023 г. KSE запустила академические грантовые программы на бесплатное обучение – все для того, чтобы студенты возвращались и оставались дома и развивались здесь. Я думаю, что в Украине сейчас действительно много возможностей начать карьеру молодому специалисту. И если он выбирает путь лидера перемен дома, то получает безграничное пространство для работы и реализации идей – это привилегия, которая не всегда доступна в более структурированных системах на Западе.

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