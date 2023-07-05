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Реформировать государственную систему – вызов не для всех. Как и где учиться публичной политике и управлению
Иван Гомза, академический директор магистерской программы "Публичная политика и управление", доцент и кандидат политических наук – о том, почему и когда возникла потребность в такой программе, что происходит за кулисами учебного процесса и какие перспективы открыты перед выпускниками KSE по этому направлению
Государственный сектор в Украине еще не стал таким гибким и открытым к изменениям, как хотелось бы, и сами изменения часто происходят с большим скрипом. Но это не значит, что не стоит даже пытаться что-либо делать. Можно изменить подход и задавать вопросы не о реформировании сразу всей системы, а начинать с отдельных направлений работы и "есть слона" частями.
Именно на таком подходе и базируется обучение студентов программы Публичная политика и управление в Киевской школе экономики (KSE). Выбрать проблематику, которая сейчас интересна для изучения и внедрять изменения в государстве и обществе, постепенно решая этот вопрос. Так, используя инструменты самоактуализации, практические знания и понимание процессов, молодые специалисты найдут себя в государственной системе и смогут ее улучшить.
Запрос в обществе на реформирование
Эта учебная программа стартовала в 2016 году в ответ на потребность общества в молодых специалистах, которые после Евромайдана стремились делать реформы и качественно новыми способами осуществлять публичную политику. Тогда перед нами как университетом встала задача предоставить инструментарий для понимания публичной политики и методов ее анализа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Первые годы программа была нацелена на студентов, уже имевших высшее образование и, как правило, были госслубовцами или активными участниками гражданского общества. Но со временем она эволюционировала и теперь ориентирована на бакалавров, получивших неполное высшее образование и стремящихся продолжить обучение.
Сегодня студенты нашей программы — это удивительный микс из "зрелых" специалистов, которые уже построили карьеру, и 20-летних выпускников вузов, которые только в начале этого пути. Первые могут расширить свои взгляды по определенным вопросам, а вторые — получить неоценимый профессиональный опыт от людей, занимающихся практической деятельностью.
Современные подходы к изучению публичной политики
Формируя программу, мы акцент делаем на умении студентов работать с данными, понимать где их искать и что именно с ними делать, чтобы они "рассказали" определенную историю. К примеру, как авторитарный режим в стране влияет на программу вакцинации? Как влияет демократическое устройство на боеспособность регулярной армии? Понимание таких сложных вопросов через тщательное внимание к фактологическим данным не только формирует понимание причинно-следственных связей, с помощью которых любое свое решение и предложение наши студенты смогут точно обосновать, опираясь на данные. Оно также прилагается к развитию критического мышления. Для системных изменений такой подход очень важен.
Каждый преподавательпрограммы имеет полную автономию по методике преподавания своих дисциплин. Кто-то делит студентов на группы и дает общие задачи, а другие наоборот делают акцент на индивидуальной работе. У кого-то есть классические лекции и семинары, а другие превращают учебный процесс в "лабораторию" совместного поиска. Это позволяет студенту всегда оставаться в тонусе и искать самые эффективные способы усвоения информации.
Также мы предоставляем возможность общения с иностранными лекторами, которые могут поделиться своим практическим опытом. Например, в Киев приезжала Милада Вахудова, коллега из американского университета, специалист по евроинтеграции и, конечно, мы пригласили ее прочитать лекцию для наших студентов. Встреча вылилась в четырехчасовое общение со студентами и все были очень довольны таким опытом. Также мы приглашаем к сотрудничеству и других лекторов – осенью с гостевыми лекциями будет ведущий специалист по политической психологии Грэм Робертсон. Нам важно, чтобы все наши приглашенные лекторы были готовы делиться собственным опытом и быть открытыми к вопросам, дискуссиям.
В процессе обучения мы работаем над тем, чтобы студенты умели задавать определенные исследовательские вопросы и отвечать на них с помощью соответствующего инструментария. Особенно ярко результаты такой работы проявляются при защите дипломов, в которых студенты раскрывают свой практический интерес и опыт.
Например, одна из студенток, которая сейчас работает в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, в этом году защитила работу о том, как прохождение специального выборочного курса в школе о коррупции влияют на способность учеников замечать и противодействовать ей. Другой студент провел исследование о том, как опыт оккупации и потерь влияет на готовность человека принимать мирный договор с оккупантом. Они выбрали вопрос, который лично их беспокоит и сделали это фокусом своей как исследовательской, так и практической деятельности. Безусловно, они продолжат работу с ними и после выпуска KSE. Каждая такая работа — наша невероятная гордость и осознание того, что мы выпускаем специалистов, имеющих оригинальный подход к любой проблеме, поэтому они будут лидерами перемен в своих сферах.
Отток мозгов – проблема государственного масштаба страны или возможности для специалистов?
Наша программа открывает перед студентами множество возможностей, в частности, обучение по обмену и шанс продолжить получать образование по специальности в европейских, североамериканских или канадских вузах с мировым именем. Но захотят ли эти студенты после такого опыта работать в Украине и есть ли для этого условия?
Если вынести за скобки войну, существенно поспособствовавшую оттоку мозгов, то я вижу этот вопрос под разными углами:
- Как частное лицо я уверен, что каждый человек имеет право выбирать, где ему жить и что делать. Стажироваться, учиться и работать за границей – это нормально в современном глобализированном мире.
- Как академический директор и ментор я отношусь к таким решениям положительно, ведь они доказывают, что мы очень качественно подготовили людей, тем более что наши дипломы уже неоднократно признавались в ведущих университетах мира.
- И, как преподаватель KSE, я прилагаю максимум усилий, чтобы возвращать талантливых выпускников в Украину, стимулировать их учиться и работать именно здесь.
Для этого мы предоставляем качественные современные знания, за которыми – как показывает наш пример – необязательно ехать в другое место, выплачиваем стипендии, организовываем новые учебные программы. Более того, в 2023 г. KSE запустила академические грантовые программы на бесплатное обучение – все для того, чтобы студенты возвращались и оставались дома и развивались здесь. Я думаю, что в Украине сейчас действительно много возможностей начать карьеру молодому специалисту. И если он выбирает путь лидера перемен дома, то получает безграничное пространство для работы и реализации идей – это привилегия, которая не всегда доступна в более структурированных системах на Западе.
Фото: ua.depositphotos.com