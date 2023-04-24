Зеленский объяснил, почему выступает за возврат детей в школы, несмотря на успехи в цифровизации

Президент Владимир Зеленский выступает за полноценный возврат детей в школы, указывая, что это будет вызовом для Украины, учитывая успехи в диджитализации образования на протяжении эпидемии Covid-19 и войны. Об этом глава государства заявил во время посещения университета "Житомирская политехника", где он и премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообщались со студентами.

Так, президент подчеркнул, что образование в последние годы столкнулось с рядом вызовов, самым серьезным из которых стала война. Однако, как указал Зеленский, еще до начала полномасштабного вторжения России во время пандемии Covid-19 украинское образовательное пространство смогло переформатироваться, чтобы приспособиться к вызовам.

"Образование – важное социальное пространство, где необходимо общаться, вместе что-то придумывать и любить друг друга, что тоже очень важно. Потому что с рождением идеи рождается государство, а идеи, я считаю, рождаются в общении, в диалоге. То есть, люди должны иметь контакт между собой. Онлайн-образование началось с ковидом, и сейчас видим крутой цифровой прогресс в нашем государстве", - отметил он.

По его словам, цифровизация помогла образованию во времена пандемии и позволила адаптироваться к условиям войны. В то же время глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение – это вынужденный шаг в условиях военного положения, поскольку дети должны ходить в школу, общаться между собой и с учителями.

"Поэтому этот момент – как вернуться к обычной жизни – и будет вызовом. Здесь потребуются разные программы адаптации детей к обычной жизни", – сказал он.

Напомним, что назначенный недавно министр образования и науки Оксен Лисовой также выступает за возвращение образования в офлайн, называя это одной из важнейших задач, но указывая, что основным фактором должна быть все же безопасность условий обучения.