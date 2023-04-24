В Минобразования рассказали, когда состоится переход на двенадцатилетнее школьное образование

Переход на 12-летнюю систему школьного образования в Украине должен состояться в 2027 году. Поэтому пока неуместно говорить о любом ускорении перехода на 12-летнее обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что согласно Закону Украины "Об образовании" переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году как часть реформы НУШ.

В настоящее время эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах.

"Поэтому нельзя говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. Кроме того, такой переход требует значительных финансовых ресурсов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены", - подчеркнули в Минобразования.

Там добавляют, что образовательные потери, вызванные пандемией и полномасштабной войной, это однозначно большой вызов для украинской системы образования.

"МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет разные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что самым оптимальным вариантом решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за пандемии Covid-19 и войны является введение 12-летней системы образования уже с 2024 года .

Заметим, что согласно результатам исследования качества организации образовательного процесса в условиях войны в 2022/2023 учебном году 30% учащихся не имели постоянного доступа к обучению, причем на юге Украины эта цифра достигала 40%.

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