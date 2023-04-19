В Україні треба запровадити 12-річну освіту вже з 2024 року - голова Держслужби якості освіти

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак вважає найоптимальнішим варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через пандемію Covid-19 і війну запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року. Про це, як передає "Укінформ", він заявив на презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

"Можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу "Нової української школи", і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання", - сказав чиновник.

За його словами, освітню програму можна збалансувати таким чином, щоб врахувати усі заняття, пропущені через повітряні тривоги, відсутність електроенергії та відсутність інтернету, врахувати перехідний період на кожному рівні і підготуватися до 2027 року - до повноцінного запровадження профільної старшої школи.

Гурак також зазначив, що представники української влади могли б ініціювати отримання донорського фінансування запровадження 12-річної системи, яке б "могло вирішити дуже багато питань".

Крім того, голова служби зауважив, що зараз є слушний час для того, щоб укласти в Україні суспільний договір про відповідальність кожного учасника освітнього процесу за навчання.

"Чому? Тому що якщо учень не відчуває відповідальності, якщо вчитель в нинішніх умовах не відчуває відповідальності за рівень освіти, то потуги тільки держави, тільки Міністерства освіти, тільки Служби або тільки депутатів, які напишуть хороші зміни до законів, не будуть мати абсолютно ніякого результату", - вказав він.

За словами чиновника, якщо кожен буде відчувати свою відповідальність за результати навчання, можна буде говорити про речі, які слід змінювати чи то в інклюзивній освіті, чи в дошкільній, позашкільній та в загальній середній освіті.

Зазначимо, що згідно результатів згаданого дослідження, в умовах війни не мали постійного доступу до навчання 30% українських учнів, зокрема 40% на півдні країни.