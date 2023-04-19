В Украине нужно ввести 12-летнее образование уже с 2024 года – глава Госслужбы качества образования

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак считает наиболее оптимальным вариантом решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за пандемии Covid-19 и войны введение 12-летней системы образования уже с 2024 года. Об этом, как передает "Укинформ", он заявил на презентации результатов исследования "Образование во время войны".

"Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа "Новой украинской школы", и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что мы имеем уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году. И это решит все наши вопросы", - сказал чиновник.

По его словам, образовательную программу можно сбалансировать таким образом, чтобы учесть все занятия, пропущенные из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии и отсутствия интернета, учесть переходный период на каждом уровне и подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.

Гурак также отметил, что представители украинской власти могли бы инициировать получение донорского финансирования введения 12-летней системы, которое "могло бы решить очень много вопросов".

Кроме того, глава службы отметил, что сейчас есть время для того, чтобы заключить в Украине общественный договор об ответственности каждого участника образовательного процесса за обучение.

"Почему? Потому что если ученик не чувствует ответственности, если учитель в нынешних условиях не чувствует ответственности за уровень образования, то потуги одного лишь государства, Министерства образования, Службы или только депутатов, которые напишут хорошие изменения в законы, не будут иметь абсолютно никакого результата", - указал он.

По словам чиновника, если каждый будет чувствовать свою ответственность за результаты обучения, можно будет говорить о вещах, которые следует менять как в инклюзивном образовании, так и в дошкольном, внешкольном и общем среднем образовании.

Отметим, что согласно результатам упомянутого исследования, в условиях войны не было постоянного доступа к обучению у 30% украинских учеников, в том числе у 40% на юге страны.