"Це буде викликом": Зеленський пояснив, чому виступає за повернення дітей до шкіл попри успіхи в цифровізації

Президент Володимир Зеленський виступає за повноцінне повернення дітей до шкіл, вказуючи, що це буде викликом для України з огляду на успіхи в діджиталізації освіти впродовж епідемії Covid-19 та війни. Про це глава держави заявив під час відвідання університету "Житомирська політехніка", де він та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас поспілкувалися зі студентами.

Так, президент наголосив, що освіта в останні роки зіткнулася з низкою викликів, найсерйознішим з яких стала війна. Але, як вказав Зеленський, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, за часів пандемії Covid-19, український освітній простір зміг переформатуватися, щоб пристосуватися до викликів.

"Освіта – важливий соціальний простір, де необхідно спілкуватися, разом щось вигадувати й любити одне одного, що також дуже важливо. Бо з народженням ідеї народжується держава, а ідеї, я вважаю, народжуються у спілкуванні, в діалозі. Тобто люди повинні мати контакт між собою. Онлайн-освіта почалася з ковідом, і зараз бачимо крутий цифровий прогрес у нашій державі", – зазначив він.

За його словами, цифровізація допомогла освіті в часи пандемії й дала змогу адаптуватися до умов війни. Водночас глава держави наголосив, що онлайн-навчання – це вимушений крок в умовах воєнного стану, адже діти мають ходити до школи, спілкуватися між собою та з учителями.

"Тому цей момент – як повернутися до звичайного життя – і буде викликом. Тут будуть потрібні різні програми адаптації дітей до звичайного життя", – сказав він.

Нагадаємо, що призначений незодавно міністр освіти та науки Оксен Лісовий теж виступає за повернення освіти в офлайн, називаючи це одним з найважливіших завдань, але вказуючи, що основним фактором має бути все ж безпечність умов навчання.