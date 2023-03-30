Когда в Киеве отключат батареи – рассказал Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко прогнозирует окончание отопительного сезона не позже, чем через две недели. Решение будет зависеть от среднесуточной температуры – сообщил столичный глава в эфире телеканала Киев.

“Хочу напомнить, что, если среднесуточная температура превышает восемь градусов по Цельсию на некоторый период времени, мы уже, отталкиваясь от ключевых показателей и прогноза погоды, принимаем такое решение. С большой вероятностью через две недели, может, через неделю, отопление будет выключено”.

Ранее в КГГА отмечали, что решение о завершении отопительного сезона должно быть взвешенным. Ведь, следует учесть, что система теплоснабжения Киева достаточно инертна и ее нельзя включить через один день после отключения. Это может навредить социальной сфере, в частности больницам. К тому же после резкого похолодания во время массового пользования обогревателями есть риск аварийности и перегрузки в сети.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 20 октября 2022 года. Около двух недель раньше отопление включили больницам и школам.

27 марта 2023 в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления .

Отметим, в январе 2023 года Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов. Одним из приоритетов для "Нафтогаза" также является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.