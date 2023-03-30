Коли у Києві відключать батареї - розповів Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко прогнозує закінчення опалювального сезону не пізніше, ніж через два тижні. Рішення залежатиме від середньодобової температури - повідомив столичний очільник в ефірі телеканалу Київ.

“Хочу нагадати, що, якщо середньодобова температура перевищує вісім градусів за Цельсієм на деякий період часу, ми вже, відштовхуючись від ключових показників і прогнозу погоди, приймаємо таке рішення. З великою вірогідністю через два тижні, може, через тиждень, опалення буде вимкнене”.

Раніше у КМДА наголошували, що рішення про завершення опалювального сезону має бути виваженим. Адже, слід врахувати, що система теплопостачання Києва є досить інертною і її не можна увімкнути через один день після відключення. Тож це може нашкодити соціальній сфері, зокрема лікарням. До того ж, після різкого похолодання під час масового користування обігрівачами є ризик аварійності і перевантаження в мережі.

Зазначимо, що опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня 2022 року. Майже на два тижні раніше опалення увімкнули лікарням та школам.

27 березня 2023 року у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

Зауважимо, у січні 2023 року Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” оголосила підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. Одним з пріоритетів для "Нафтогазу" також є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього напряму залежить енергетична стійкість України впродовж усіх наступних років.