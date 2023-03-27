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Енергетика
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Україна завершує опалювальний сезон: в яких областях вже відключають опалення

Україна завершує опалювальний сезон: в яких областях вже відключають опалення

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", - зазначив він.

У "Нафтогазі" очікують, що через декілька днів опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

Зазначимо, наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років. Також компанія запроваджує новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед.

Автор:
Ніна Комащенко