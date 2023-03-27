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Энергетика
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Украина завершает отопительный сезон: в каких областях уже отключают отопление

Украина завершает отопительный сезон: в каких областях уже отключают отопление

В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже началось отключение от отопления.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", - отметил он.

В "Нафтогазе" ожидают, что через несколько дней отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

Отметим, в конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также компания внедряет новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.

Автор:
Нина Комащенко