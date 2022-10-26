Украина получит 2 млн долларов на программы энергоэффективности общественных зданий

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали грантовое соглашение о поддержке программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что 2 млн евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) будут направлены на восстановление ряда учреждений здравоохранения, пострадавших в результате военной агрессии РФ.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев поблагодарил ЕИБ и ПРООН за продолжение сотрудничества и будущую консультативную поддержку украинских муниципалитетов в подготовке высококачественных проектов, которые могут в дальнейшем финансироваться в рамках Программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

"Внедрение европейских практик по политике энергоэффективности является одним из ключевых приоритетов Украины. Повышение энергоэффективности общественных зданий было и будет оставаться важным элементом для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Мы с нетерпением ждем начала первого конкурса предложений в рамках этой программы, чтобы муниципалитеты могли предоставить свои предложения по термомодернизации или ремонту, в частности, детских садов, школ и медицинских учреждений. Мы хотим реконструировать Украину по самым высоким стандартам энергоэффективности. Вместо каждого разрушенного или поврежденного здания построим современное, безопасное и энергоэффективное", - подчеркнул Чернышев.

Отметим, что в августе этого года Верховная Рада Украины ратифицировала два грантовых Соглашения между Украиной и ЕИБ, которые предусматривают получение грантов в 5 млн евро на реализацию программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Как отметил Алексей Чернышев, с началом полномасштабной агрессии РФ, Минрегион совместно с ЕИБ проводил постоянные коммуникации, чтобы адаптировать Программу к нынешней ситуации. В частности, было договорено направить 2 млн евро грантовых средств для быстрого восстановления ряда учреждений здравоохранения.

Напомним, в июле 2021 года Верховная Рада Украины ратифицировала Финансовое Соглашение между Украиной и ЕИБ, которое предусматривает термомодернизацию общественных зданий в Украине, в частности, детских садов, учреждений здравоохранения, школ и т.д.