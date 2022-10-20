Отопительный сезон можно сократить: метеорологи прогнозируют чуть более теплую зиму в Украине, чем обычно

Средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) 2022/2023 года в Украине ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Вероятность длительных периодов холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине метеорологи оценивают как очень низкую.

По прогнозу гидрометцентра, в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов, на северо-востоке страны - до -26 градусов.

По мнению УГМЦ, перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание в более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

В целом синоптики указывают, что результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о том, что переход средней суточной температуры через +8 градусов (начало отопительного периода) в сторону снижения даже в северных регионах Украины происходит в третьей декаде октября, а в других регионах Украины – в начале ноября или даже позже.

Средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) за этот период повысилась на 2,0-2,5 градуса. Кроме того, существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже 0 градусов, а сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в два раза.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно наивысших температур за весь период метеорологических наблюдений.

В свою очередь, переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения (окончание отопительного периода), по данным метеорологов, происходит в Украине в первой декаде апреля или даже раньше.

Напомним, что в правительстве уверяют, что в этом году отопительный сезон начнется как всегда: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8°C. В Киеве его решили начать уже с 20 октября.

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