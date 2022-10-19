В Киеве завтра начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Киеве начнется завтра, 20 октября, все здания начнут подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что решение о старте отопительного сезона было принято исходя, прежде всего, из погодных условий - постепенное похолодание и низкая температура ночью.

"Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения ", - сообщил мэр.

Он добавил, что учреждения социальной сферы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.