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У Києві завтра розпочнеться опалювальний сезон
Опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра, 20 жовтня, усі будівлі почнуть підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", - зазначив він.
Кличко наголосив, що рішення про старт опалювального сезону ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов - поступове похолодання та низька температура вночі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", - повідомив мер.
Він додав, що заклади соціальної сфери розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.