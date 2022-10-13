В Уряді запевняють, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляє, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без перенесення та змін.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без перенесення та змін! Він розпочнеться так само, як планували: щойно протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою від +8°C. Навіть погода на нашому боці", - зазначив Чернишов.

Зараз Україна готова до опалювального сезону на 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ.

Зазначимо, що останнім часом від чиновників різного рівня постійно лунають заяви, що майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.